Γιλντιρίμ (πρόεδρος Σαμσούνσπορ): «Θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στους δύο αγώνες» - Real.gr

Ο πρόεδρος της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, δήλωσε ότι παρόλο που ο Παναθηναϊκός θεωρείται φαβορί για την πρόκριση, η ομάδα του θα προσπαθήσει να νικήσει και στους δύο αγώνες.

«Ακόμα κι αν αποκλειστούμε από τα playoffs, θα αγωνιστούμε στο Conference League. Το Conference League είναι ένα πιο εύκολο πρωτάθλημα από το Europa League, αλλά θέλουμε να παίξουμε με δύσκολες ομάδες στο Europa League. Θέλουμε να παρουσιάσουμε το όνομα της Σαμψούντας στον κόσμο. Θα είμαστε οι πρεσβευτές τουρισμού της Σαμψούντας. Μίλησα με τον προπονητή μας και είπε ότι θα κάνουμε έναν συναρπαστικό και καλό αγώνα. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω το εξής: θα παίξουμε με τον Παναθηναϊκό και θα κάνουμε για να εκπλήξουμε. Αν δεν περάσουμε, θα συνεχίσουμε την πορεία μας στο Conference League. Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τον Παναθηναϊκό και στους δύο αγώνες», είπε σε δηλώσεις λίγο πριν την πρώτη αναμέτρηση (21/8) με τους «Πράσινους» στο ΟΑΚΑ.

Ο Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, μιλώντας σχετικά με την κατάσταση τραυματισμών της ερυθρόλευκης ομάδας, είπε:

«Ο Χόλσε τραυματίστηκε στον αγώνα με την Κοκαέλισπορ και έγινε αλλαγή. Μπορεί να χάσει τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να χάσει και τους δύο αγώνες του Παναθηναϊκού. Μπορεί να μην μπορέσουμε να παίξουμε τον Χόλσε και τον Εμρέ σε αυτόν τον αγώνα. Έχουμε επίσης προσθέσει τον Αλφόνσο Σόουσα στην ομάδα μας, αλλά δεν θα μπορέσει να παίξει στα playoffs του Europa League. Ας ελπίσουμε ότι δεν υπάρχει κάτι σοβαρό με τον Εμρέ. Δεν έχουν εντοπιστεί κατάγματα στα πλευρά. Ο Εμρέ και ο Χόλσε είναι και οι δύο παίκτες που αγαπάμε πολύ. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα 23 ατόμων, φυσικά η μεταγραφική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά το όριο των ξένων παικτών μας είναι πλήρες. Από εδώ και στο εξής, θα πρέπει να παραχωρήσουμε έναν ξένο παίκτη για να τον αντικαταστήσει. Αυτό είναι λίγο δύσκολο, ειλικρινά. Ποιος θα φύγει;»

Μιλώντας για τις συνεχιζόμενες μεταγραφικές προσπάθειες, ο Γιλντιρίμ είπε:

«Θέλω πολύ να αποκτήσουμε έναν εξτρέμ και έναν κεντρικό επιθετικό. Υπάρχει ενδιαφέρον για δύο παίκτες μας από τη Μέση Ανατολή και τις αραβικές χώρες. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμη επιβεβαιωμένο παίκτη που θα φύγει. Αυτή η ομάδα τερμάτισε τρίτη πέρυσι. Έχουμε κάνει προσθήκες. Νομίζω ότι η ομάδα είναι πολύ πιο ζωντανή και έμπειρη φέτος. Υπάρχει ανάγκη για νέες μεταγραφές; Φυσικά και υπάρχει. Δουλεύουμε μέρα νύχτα. Οι οπαδοί πηγαίνουν στους αγώνες και θέλουν να κερδίσουν, παρακολουθούν τη νίκη στην τηλεόραση. Θέλουν να παρακολουθούν ποιοτικούς παίκτες, και δικαίως. Αλλά δυστυχώς, λόγω αυτού του ορίου ξένων παικτών, τα χέρια σας είναι δεμένα. Είναι μια πραγματικά δύσκολη χρονιά. Οι παίκτες είναι απίστευτα ακριβοί. Για παράδειγμα, βλέπετε, η Γαλατασαράι προσπαθεί να αποκτήσει τον τερματοφύλακά της εδώ και μήνες. Δεν θέλει; Φυσικά και θέλει. Ξέρει τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να το πάρει επειδή οι τιμές και η τρέχουσα κατάσταση είναι τόσο δύσκολες. Αυτό ισχύει για όλες τις τουρκικές ομάδες. Οι ομάδες δεν αφήνουν τους καλούς τους παίκτες να φύγουν. Αλλά οι οπαδοί μας δεν πρέπει να ανησυχούν. Θα προσπαθούμε πάντα να οδηγούμε αυτήν την ομάδα στην επιτυχία κάνοντας το καλύτερο δυνατό και χρησιμοποιώντας όλη μας τη δύναμη».

