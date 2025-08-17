Γιώργος Ντόσκας στον Real fm 97,8: «Υψώσαμε ανάστημα και έτσι ήρθε το χάλκινο μετάλλιο!» - Real.gr

Υπερήφανος για τα κορίτσια του και την προσπάθεια που έκαναν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κάτω των 20 ετών και αποτυπώθηκε με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, δήλωσε στον Real fm 97,8 ο προπονητής της Εθνικής μας ομάδας πόλο νέων γυναικών, Γιώργος Ντόσκας.

«Καταφέραμε και υψώσαμε ανάστημα, ξεπερνώντας αμέσως τον αποκλεισμό από την Ισπανία στον ημιτελικό και έτσι ήρθε η 3η θέση και το χάλκινό μετάλλιο» ανέφερε ο Χιώτης προπονητής, σχολιάζοντας τη νίκη με 10-7 επί της Ιταλίας, στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, που ολοκληρώθηκε στην Βραζιλία.

«Με την Ισπανία ήταν μια οδυνηρή ήττα, γιατί προηγηθήκαμε με διαφορά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν μπορέσαμε να την κρατήσουμε. Στον αγώνα με την Ιταλία, που κρίθηκε η 3η θέση, τα κορίτσια ανταποκρίθηκαν στο ψυχολογικό κομμάτι, έβγαλαν αυτοπεποίθηση, σήκωσαν κεφάλι και δίκαια έφτασαν στην νίκη» τόνισε ο Γιώργος Ντόσκας, μιλώντας στην εκπομπή Real sports και στους Δημήτρη Σταυρακάκη και Παναγιώτη Βουγιού.

Στην σύνθεση της ελληνικής ομάδας, υπήρχαν και τρεις αθλήτριες που στέφθηκαν με την εθνική μας ομάδα των γυναικών Παγκόσμιες πρωταθλήτριες στην Σιγκαπούρη. Η Φωτεινή Τριχά, η Ντένια Κουρέτα και η Νεφέλη Κρασσά, με τον Γιώργο Ντόσκα, να επισημαίνει: «έδωσαν ώθηση τα κορίτσια αυτά και στις υπόλοιπες. Άλλωστε ήταν και πρότυπο τους, μετά την επιτυχία στο Παγκόσμιο των γυναικών και βοήθησαν πολύ την προσπάθεια που κάναμε!».

Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας πόλο νέων γυναικών, ξεκαθάρισε ακόμη, ότι δεν ήταν ρίσκο να αναλάβει ομάδα γυναικών, λέγοντας: «βρήκα τα κουμπιά τους και έκανα την διαχείριση που έπρεπε».

