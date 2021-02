Γιούβε-Ιντερ: Θερμό επεισόδιο μεταξύ Κόντε και Ανιέλι στο Τορίνο - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τη Γιουβέντους, όλα ξεκίνησαν στο ημίχρονο, όταν ο Κόντε πρόσβαλε τους ανθρώπους στον πάγκο της ομάδας, κάνοντας άσεμνη χειρονομία (ύψωσε το μεσαίο του δάκτυλο), όπως φαίνεται σε σχετικές φωτογραφίες. Ο Κόντε από τη μεριά του υποστήριξε ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα δεχόταν προσβλητικά σχόλια («Νομίζω ότι ο τέταρτος διαιτητής είδε και άκουσε τι συνέβη καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα»).

Ετσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα ακόμα κεφάλαιο μιας σχέσης (Κόντε και Ανιέλι) που έχει καταστραφεί εδώ και χρόνια, μετά το ειδύλλιο που ξεκίνησε με τον «χρυσό κύκλο» της Γιουβέντους, έχοντας τον προπονητή από το Σαλέντο στο πάγκο της.

Apparently, Agnelli told Conte "shut up you jerk" after the game ?? #JuveInterpic.twitter.com/g4J8WF8e9M