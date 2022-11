Γιουνάιτεντ: Διακοπή συμβολαίου και μήνυση εναντίον του Ρονάλντο ετοιμάζουν οι «κόκκινοι διάβολοι»

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «ESPN», οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου περίμεναν μέχρι να προβληθεί όλη η συνέντευξη του Ρονάλντο και να έχουν στα χέρια τους όλο το σχετικό οπτικοακουστικό υλικό πριν προβούν στην παραμικρή κίνηση, με τη διοίκηση των κόκκινων διαβόλων να αναμένεται να προχωρήσει στη διακοπή του συμβολαίου του (λήγει τον Ιούνιο του 2023).

Οι ίδιες πηγές μάλιστα υπογραμμίζουν πως οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ προτίθενται να ζητήσουν νομικές συμβουλές για το αν μπορούν να κάνουν μήνυση εναντίον του, έχοντας στο μυαλό τους πως υπήρχαν δηλώσεις του που έκαναν ζημιά στο ίματζ και στην αξιοπιστία του συλλόγου.

