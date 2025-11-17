Γιοβάνοβιτς: «Απογοητευμένοι γιατί πιστεύαμε στην πρόκριση στο Μουντιάλ 2026» - Real.gr

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε έναν μίνι απολογισμό για την προκριματική φάση του Μουντιάλ του 2026 ενόψει του τελευταίου αγώνα της Εθνικής ομάδας με την Λευκορωσία.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε εκτενώς για την αυριανή (18/11) εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λευκορωσία, στο φινάλε των υποχρεώσεων του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, κάνοντας παράλληλα απολογισμό της πορείας της ομάδας. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε τη σημασία της συγκέντρωσης στα κρίσιμα παιχνίδια, αναφέρθηκε στα λάθη που κόστισαν στη «γαλανόλευκη» και ανέλυσε τα σχέδιά του για την προετοιμασία των νέων παικτών, με στόχο τη σταθερότητα και την πρόοδο ενόψει των μελλοντικών διοργανώσεων.

Αναλυτικά:

«Θα έλεγα η συγκέντρωση στα κρίσιμα παιχνίδια. Εγινε γρήγορα αυτό το τουρνουά. Αν εξαιρέσω τη Δανία στην έδρα μας, όπου έπρεπε να ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι, πιστεύω έπειτα από έναν χρόνο εξέλιξης της ομάδας, σ’ αυτά τα ματς έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί.

Κάναμε περισσότερα λάθη απ’ όλα τα προηγούμενα ματς. Είναι κάποια ματς που πρέπει να πάρεις και εμείς σ’ αυτό το κομμάτι υποφέραμε αρκετά. Δεν ήταν η διάθεση και ο τρόπος παιχνιδιού. Συσσωρεύτηκαν λάθη σε 2-3 ματς. Είναι άλλο επίπεδο το Nations League, θα είναι πιο δυνατό τώρα που είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να διορθώσουμε το επίπεδο προετοιμασίας για τα ματς που είναι πιο σημαντικά. Αφορά τη συγκέντρωση και σημείων που επειδή έχουμε να κάνουμε με δυνατούς αντιπάλους. Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε.

Δεν πρόκειται ν’ αδιαφορήσουμε για το ματς κι ας μην έχει βαθμολογική σημασία. Δεν έχω τέτοια σημάδια από τα παιδιά. Το γήπεδο απ’ όσο γνωρίζω δεν θα έχει πολύ κόσμο. Θα είναι άλλες οι συνθήκες, σε σχέση με άλλα ματς. Είναι οι χειρότερες συνθήκες να μην υπάρχει κόσμος στο γήπεδο. Σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία της ομάδας, περισσότερο με προβληματίζουν οι συνθήκες, ένα άδειο γήπεδο, παρά η διάθεση των παικτών.

Με τη Δανία μέσα ήταν το χειρότερο ματς. Με τη Σκωτία εκτός κάναμε καλό παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλά πράγματα, ήταν από τα γεμάτα ματς της Εθνικής. Ο αγώνας με τη Δανία εντός ήταν δύσκολο να εξηγήσουμε τι έγινε. Φάνηκε τεράστια διαφορά μεταξύ των ομάδων κι αυτό μας πλήγωσε. Και δεν είναι έτσι. Με πληγώνει πολύ το ματς με τη Δανία στην έδρα μας.

Στο Nations League είχαμε τους ίδιους βαθμούς με την Αγγλία. Το 2018 η Ελλάδα ήταν στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και τώρα είναι στο πρώτο. Οι αντίπαλοι πλέον είναι πιο δυνατοί και θα δοθεί μία πραγματικά εικόνα που βρισκόμαστε σε σχέση με τις τοπ ομάδες. Αυτό έγινε εξαιτίας των καλών αγώνων που κάναμε.

Νιώθω απογοήτευση γιατί πίστευα ότι και στα προκριματικά θα ήμασταν στο ίδιο καλό επίπεδο και ότι θα πηγαίναμε στο Μουντιάλ είτε ως πρώτοι είτε μέσω των μπαράζ. Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας. Είναι κάτι με το οποίο θα ζήσουμε μέχρι τα επόμενα προκριματικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είμαστε στη θέση που είμαστε τώρα. Θέλω να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς εμείς ό,τι είναι να διορθώσουμε γίνεται μέσα από τα ματς, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Θα κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι στα επόμενα ματς.

Πέρσι αυτή την περίοδο είχαμε τα playoffs με τη Σκωτία. Για να διεκδικήσουμε έναν καλό στόχο. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Θα κοιτάξουμε στα φιλικά Μαρτίου και Ιουνίου να προετοιμαστούμε για το Nations League τον Σεπτέμβριο. Θα είναι αγώνες υψηλού επιπέδου και δεν επιτρέπεται χαλάρωση. Γιατί κι αυτοί οι αγώνες μπορούν να μας δώσουν πολλά πράγματα για τα προκριματικά του Euro 2028. Θα είναι με αντιπάλους με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Εχουμε πολλά νέα παιδιά, που δεν έχουν μεγάλες εμπειρίες σε αυτό το επίπεδο των εθνικών ομάδων. Από τον Σεπτέμβριο θα έρθουν αγώνες τοπ επιπέδου.

Κάναμε στα κρίσιμα ματς σημαντικά λάθη. Και στο 3-2 με τη Σκωτία κάναμε πολλά λάθη. Έρχονται τα παιδιά με διαφορετική προσέγγιση ενός αγώνα, μέσω των συλλόγων. Είναι χαρακτηριστικό των Εθνικών. Έρχονται μετά τα παιχνίδια των ομάδων τους και θέλουμε η συγκέντρωσή τους να είναι στον μέγιστο βαθμό. Εδώ τους ζητάμε διαφορετικά πράγματα απ’ ό,τι έχουν μάθει στους συλλόγους. Έχουν μεγάλη διάθεση, αλλά έχεις να κάνεις με τους καλύτερους κάθε χώρας.

Το να οδηγήσω την Εθνική σε μεγάλη διοργάνωση είναι ένα άγχος. Όλοι μας το έχουμε. Είναι θετικό γιατί θες να πετύχεις το καλύτερο. Υπάρχουν, όμως, πράγματα που ακόμα κι ως προπονητής δεν είναι εύκολο να το εξηγήσεις. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο στο ποδόσφαιρο. Είναι απρόβλεπτο κάθε στιγμή. Σε ένα καλό επίπεδο ομάδων, κάθε τι μπορεί ν’ αλλάξει την ψυχολογία. Δεν είναι εύκολο να το αλλάξεις. Εξαρτώνται πολλά από μία στιγμή. Στις Εθνικές πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος. Εκείς πιο έτοιμες είναι οι ομάδες που παίζουν συνέχεια μεγάλα ματς. Έχουν ίσως την ηρεμία να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις. Οι πιο δυνατοί αντίπαλοι θα σε κάνουν καλύτερο για τον επόμενο στόχο. Θέλουμε δεν θέλουμε, αφήσαμε το δεύτερο γκρουπ και σύντομα πήγαμε στο πρώτο γκρουπ. Αλλά τώρα θα είναι διαφορετικά στο Nations League.

Δεν με απασχολεί το Σκωτία – Δανία, αλλά θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, να παίζεται η πρόκριση. Με τη Σκωτία μετά το 3-0 υποφέραμε. Ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά ματς. Αλλά θα γίνουν σίγουρα αλλαγές. Θα φρεσκάρουμε ορισμένα πράγματα. Αλλά να κάνω εδώ ένα μεγάλο rotation δεν είναι και πολύ χρήσιμο. Πρέπει να έχουμε μία ομάδα που θα έχει αλλαγές, κόντρα σε έναν αντίπαλο που βελτιώθηκε στα δύο τελευταία της παιχνίδια, ενώ είναι και οι συνθήκες με το άδειο γήπεδο».

Ρέτσος: «Αποτυχία που δεν προκριθήκαμε, έχουμε όλο το μέλλον δικό μας»

Σαφές μήνυμα αισιοδοξίας έστειλε ο Παναγιώτης Ρέτσος στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Λευκορωσία. Παρότι το αυριανό (18/11) παιχνίδι δεν έχει βαθμολογικό αντίκρισμα, ο διεθνής αμυντικός τόνισε πως η ομάδα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της νίκης, αναγνωρίζοντας παράλληλα την απογοήτευση για την απώλεια της πρόκρισης. Με αναφορές στη δυναμική του συνόλου, στο εξαιρετικό κλίμα, αλλά και στη νέα γενιά ποδοσφαιριστών που ανεβαίνει, ο Ρέτσος υπογράμμισε πως η Εθνική έχει το ταλέντο και τη νοοτροπία για να επιστρέψει στις μεγάλες επιτυχίες στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά:

«Καλησπέρα. Προφανώς αυτός ο αγώνας βαθμολογικά δεν μας δίνει τίποτα, δυστυχώς, το θέλαμε πολύ! Παίξαμε πέντε αγώνες, αύριο έξι, με αρκετά καλές ομάδες. Μας αφήνει ένα αίσθημα δυσαρέσκειας το αποτέλεσμα. Ξέρουμε τα λάθη μας και τι κάναμε ως τώρα. Θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι ανεξαρτήτως βαθμολογικής σημασίας, όπως δείξαμε και με την Σκωτία, θέλουμε να νικήσουμε. Πρωτίστως επειδή είμαστε πολύ καλή ομάδα και το αξίζουμε και επειδή το θέλουμε πάρα πολύ και εμείς.

Η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ευρωπαϊκό παιχνίδι, τα λέει όλα, όλοι θέλουμε να παίξουμε. Η Λευκορωσία δεν είναι υποδεέστερος αντίπαλος, παίζουν στην έδρα τους, έφεραν ισοπαλία με τη Δανία. Είναι σημαντικός αγώνας για μας και την ψυχολογία μας.

Αγωνιστικά πιστεύω ότι έχουμε εξαιρετική ομάδα, με εξαιρετικό σταφ και παίκτες, νέους ή έμπειρους. Σε λεπτομέρειες κρίθηκε η πρόκριση. Φαίνεται πόσο καλό είναι το κλίμα. Είναι μια αποτυχία ότι δεν προκρίθηκε, αλλά το θέλαμε πολύ. Θα γίνει στο μέλλον, όμως. Λάβαμε και την στήριξη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οπότε θέλουμε μια επιτυχία στο μέλλον για τους εαυτούς μας, αλλά και για να το κάνουμε δώρο στον κόσμο.

Δεν μπορώ αν είναι τρία βήματα αυτά που θα μας δώσουν μια επιτυχία. Ποιοτικά είμαστε σε φοβερό επίπεδο, με παίκτες που διακρίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ζήτημα είναι η συγκέντρωση και η νοοτροπία. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα λάθος, όμως είναι ποδόσφαιρο, ένα παιχνίδι λαθών. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε κάτι απαραίτητα.

Το ότι είμαι από τους πιο έμπειρους είναι σαν κοπλιμέντο. Δεν μπορούσα να παίξω στους προηγούμενους αγώνες λόγω τραυματισμού, όμως μιλούσα με τα παιδιά. Ήταν πολύ στενάχωρο. Ξέραμε στους αγώνες και στις προπονήσεις τι μπορούσαμε να κάνουμε. Υπάρχει πολύ μέλλον! Αν μπορώ να θεωρηθώ… παλιός, τα νέα παιδιά 17-18-19 ετών είναι διαφορετικά, με άλλη ωριμότητα στο παιχνίδι που ίσως να τη ζηλεύαμε παλαιότερα. Να έχουν υγεία, να είναι καλά και εύχομαι να καταφέρουν πολλά.

Αυτή η απάντηση είναι για τον κόουτς. Η δουλειά μου είναι να αγωνίζομαι για την Εθνική Ελλάδας ανεξαρτήτως θέσεως και λεπτών. Χαρά και τιμή η παρουσία μου εδώ».