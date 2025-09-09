Γιοβάνοβιτς: «Η εικόνα εκφράζει και τον προπονητή» - Real.gr

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παραδέχθηκε μετά τον αγώνα με τη Δανία ότι δεν μπορούσε να εξηγήσει την απόδοση της Εθνικής και από την κριτική δεν εξαίρεσε τον εαυτό του, παραμένει όμως αισιόδοξος ότι η ομάδα θα ανακάμψει.

«Με όλη την εικόνα που είχαμε από την αρχή έως το τέλος σκέφτομαι ίσως την προετοιμασία του αγώνα. Ήταν ένα από τα παιχνίδια που από την αρχή έως το τέλος δεν είχαμε τα χαρακτηριστικά που μας διακρίνουν ως ομάδα. Δεν είχαμε τη μπάλα στην κατοχή μας, κάναμε πολλά λάθη. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι», υπογράμμισε ο Σέρβος ομοσπονδιακός εκλέκτορας.

«Ως προπονητής, με αυτή την εικόνα κατηγορείς τον εαυτό σου ότι κάτι έγινε λάθος. Από την αρχή υπήρχε τεράστια διαφορά όσον αφορά τους στόχους των ομάδων στο γήπεδο. Δεν απειλήσαμε σχεδόν καθόλου τον αντίπαλο γιατί δεν μπορούσαμε να παίξουμε οργανωμένα. Λάθη μπορεί να γίνουν, αλλά δεν είχαμε τίποτα απ΄ αυτά που μας διακρίνουν. Δεν ξέρω πόσο αξίζει να αναλύσεις τέτοια εικόνα».

Η ελληνική ομάδα είναι ένα, κατά βάση, νεανικό συγκρότημα. Θα μπορέσουν λοιπόν να διαχειριστούν το 0-3 οι νεαρότεροι παίκτες της; «Είναι όλοι στενοχωρημένοι για την εικόνα γιατί δεν πρεσβεύει την ποιότητά μας. Όλοι περίμεναν πολλά περισσότερα και ουσιαστικά δεν προσφέραμε τίποτα. Απογοητεύσαμε τον εαυτό μας πρώτα απ΄ όλα. Η διαφορά στο γήπεδο των δύο ομάδων ήταν μεγάλη. Μαζί με τη Δανία θα έπρεπε να διεκδικήσουμε την πρόκριση για το Μουντιάλ. Έχουμε τη νοοτροπία για να το διορθώσουμε αυτό».

Όσο για τη δική του ευθύνη; «Η εικόνα της ομάδας εκφράζει ουσιαστικά και τον προπονητή. Επιδιώξαμε με ορισμένες αλλαγές να διορθώσουμε τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν ήταν δυνατόν. Δεν είμαι σε θέση μία ώρα μετά το ματς να δώσω περισσότερα στοιχεία. Μιλάω με την αίσθηση του ανθρώπου που ήταν στον πάγκο».

Και ο έμπειρος τεχνικός κατέληξε λέγοντας: «Με την εικόνα που είχαμε δεν ήταν εύκολο να την αλλάξεις. Η Δανία έχει ποιότητα και θα την έχουμε μπροστά μας μόνιμα. Δεν γίνεται να νιώθουμε τόσο ανασφαλείς στον αγωνιστικό χώρο. Σας είπα, ο πρώτος που αισθάνεται μεγαλύτερη ευθύνη είμαι εγώ. Αλλά ακόμα κι ίδιος δεν μπορώ να δω τα πράγματα τώρα τόσο καθαρά. Ήμασταν όλοι σε άσχημη μέρα».