Γιοβάνοβιτς: «Πλήρες παιχνίδι και χωρίς λάθη» - Real.gr

Μία αντίστοιχη εμφάνιση με αυτή της Γλασκώβης αλλά χωρίς... τα λάθη θα επιδιώξει η εθνική μας ομάδα αύριο (21:45) στην Κοπεγχάγη εναντίον της Δανίας.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην ανάγκη να πραγματοποιήσει η Ελλάδα ένα «πλήρες παιχνίδι». Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε ότι «… στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια ήταν από τα πιο καλά παιχνίδια που κάναμε.

Αύριο θα είναι πιο δύσκολος αντίπαλος και το δικό μας παιχνίδι θα πρέπει να είναι συνέχεια εκείνου με τη Σκωτία. Να αποφύγουμε τα λάθη. Τα λάθη με τη Σκωτία δεν είναι λάθη που κάναμε, που γίνονται πάντα, μπορεί να συμβούν. Δυστυχώς συνέβη. Να είμαστε συγκεντρωμένοι, πιο ελεύθεροι και επιθετικοί, όσα δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι. Η Δανία δεν θα αλλάξει πολλά σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα».

Όσον αφορά την κούραση ορισμένων παικτών, ο Γιοβάνοβιτς είπε: «Υπάρχουν όμως 24 ώρες και μια προπόνηση. Όλη την ώρα υπάρχουν σκέψεις και ανάλογα με την αίσθησή μου με τους παίκτες. Διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ, τρομερό γκρουπ. Δεν υπάρχει κανείς που δεν θέλει να παίξει αύριο, ανεξαρτήτως της κούρασης».

Επιστρέφοντας στο ματς με τη Σκωτία και την ήττα που προήλθε παρά την καλή εικόνα της εθνικής, τόνισε: «Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται. Για καθαρά ποδοσφαιρικούς λόγους. Δεν έχουμε χρόνο για αναλύσεις. Η ποιότητα των ομάδων είναι υψηλότατη, κάθε λάθος ή στιγμή που μπορεί να μην είμαστε συγκεντρωμένοι μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα.

Το πληρώσαμε με τη Σκωτία και ελπίζω αύριο να έχουμε από όλα λίγο παραπάνω. Η απόψή μου είναι πάντα ότι ναι μεν το γκολ της ισοφάρισης έδωσε ψυχολογία στη Σκωτία, δεν έχει πειράξει όμως την ομάδα μας. Δεν είχα αυτή την αίσθηση.

Περισσότερο έδωσε τη δυνατότητα η ομάδα της Σκωτίας να μπει ξανά στο παιχνίδι. Αλλά όχι ότι πείραξε εμάς και άλλαξε τόσο πολύ το ίδιο το παιχνίδι. Είναι σίγουρο ότι έδωσε σε αυτούς διαφορετική δυναμική να κάνουν κάτι στη συνέχεια του αγώνα».

Τους παίκτες της Ελλάδας εκπροσώπησε ο Χρήστος Τζόλης ο οποίος υπογράμμισε:

«Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι. Να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο δικό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε».