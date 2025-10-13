Γκαγκάτσης: Στηρίζω τον Γιοβάνοβιτς – Αποτυχία ο αποκλεισμός - Real.gr

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, τοποθετήθηκε στη Μικτή Ζώνη μετά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία, σχολιάζοντας την ήττα που οδήγησε στον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ από την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία. Αν δεν αποδεχτούμε εμείς τι σημαίνει αποτυχία σε αυτό το κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στη Σκωτία, ούτε τα ατομικά λάθη.

Στο τέλος μένει μόνο το αποτέλεσμα. Ούτε οι ευκαιρίες θα μείνουν στη μνήμη, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά. Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση».

«Για να προλάβω ό,τι κι αν ειπωθεί και επειδή η ανθρωποφαγία είναι συχνή και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή. Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε το συμβόλαιό του ανεξαρτήτως του αν θα πηγαίναμε στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά, γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους.

Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028, είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών. Πριν απ’ αυτό, έχουμε δύο παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία που πρέπει να κερδίσουμε, καθώς η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις. Και φυσικά, πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο».

Γιοβάνοβιτς: «Δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τις προσδοκίες που είχαμε στο ξεκίνημα»

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δήλωσε:

«Δεν έχουμε πολλά να κρατήσουμε. Ήταν ένας μεγάλος στόχος που είχαμε μπροστά μας και μέσα σε έναν μήνα χάσαμε όλες τις πιθανότητες όσον αφορά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, καθώς δεν έχουμε δικαίωμα να προσπαθήσουμε για τη δεύτερη θέση. Τα συναισθήματα είναι αρνητικά».

Για το αν θα άλλαζε κάτι στα αρχικά του πλάνα:

«Δε νομίζω πως είναι η στιγμή να συζητήσουμε για αυτό».

Για τα γκολ που δέχθηκε η ομάδα:

«Χρειάζεται κυρίως μια βαθύτερη ανάλυση από πλευράς μου για όσα συνέβησαν τον τελευταίο μήνα και στα τέσσερα παιχνίδια που δώσαμε, ξεκινώντας πρώτα από τον εαυτό μου».

Για το αν θα συνεχίσουν στο επιθετικό στυλ:

«Το βασικό τώρα είναι ότι ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τα παιχνίδια δεν απέδωσε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάλυσης, αλλά αυτή τη στιγμή άλλα θέματα έχουν προτεραιότητα».

Όσο για το ποια είναι αυτά:

«Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση. Δεν είναι η ώρα να τα αποκαλύψουμε. Δεν καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε τις προσδοκίες που είχαμε στο ξεκίνημα».

Μασούρας: «Μας έλειπε η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα»

Ο Γιώργος Μασούρας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στους λόγους του αποκλεισμού της Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο και στην ήττα-σοκ από τη Δανία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Κάναμε μία προσπάθεια που ξεκίνησε καλά, στη συνέχεια ήρθε ένα πολύ άσχημο αποτέλεσμα που επηρέασε όλη την έκβαση του ομίλου. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Υπάρχουν δυνατότητες, μπορούμε να κάνουμε πράγματα, όμως σε κρίσιμα σημεία δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε.

Και δεν είναι η πρώτη φορά. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, να δούμε τι πρέπει να βελτιώσουμε και να αλλάξουμε για να κυνηγήσουμε τους επόμενους στόχους μας, βοηθώντας τα πιο νέα παιδιά».

Για το τι πρέπει να κρατήσουμε από αυτή την προκριματική διαδικασία:

«Πρέπει να κρατήσουμε αυτή τη μαγιά που έχουμε. Έχει καταντήσει κλισέ, αλλά πρέπει. Πρέπει επίσης να κρατήσουμε τη μεθοδικότητα του προπονητή σαν κόρη οφθαλμού. Ο καθένας να κάνει την κριτική του και να έρθει πιο δυνατός στις επόμενες προκλήσεις, ώστε να σπρώξει λίγο παραπάνω αυτή την προσπάθεια με μεγαλύτερη υπευθυνότητα».

Για τους λόγους του αποκλεισμού:

«Είναι η διαχείριση του μυαλού, δεν είναι μόνο το αθλητικό. Δεν τα συνδυάσαμε σε απόλυτο βαθμό. Μας έλειπε το κομμάτι της συγκέντρωσης και της αποφασιστικότητας. Δύο ομάδες πιο έμπειρες από εμάς μας έδειξαν, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα εκτός από το καλό ποδόσφαιρο».

Για τη στήριξη του κόσμου:

«Μας δημιουργεί ευθύνη και μας ωθεί προς το καλύτερο. Δίνουμε την ψυχή μας σε όλα τα ματς. Ένα ευχαριστώ είναι λίγο. Ελπίζω να έρθουν και τα αποτελέσματα».