Γκάουφ για τις αμερικανικές εκλογές: «Κάθε φωνή μετράει»...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κι ενώ στις ΗΠΑ οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται, η μόλις 16 ετών Γκάουφ, συμμετείχε σε διαδήλωση μπροστά από το δημαρχείο της παραλίας Ντελρέϊ, δηλώνοντας ότι αγωνίζεται για το μέλλον της και για το μικρότερο αδερφό της.

Μάλιστα, αφού υπενθύμισε τα ονόματα των πρόσφατων θυμάτων αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, η Γκάουφ τόνισε ότι «κάθε φωνή μετράει», σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο, και πως «η σιωπή του καλού, ενθαρρύνει τις κακές ενέργειες των κακών ανθρώπων».

My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida. #blacklivesmatterpic.twitter.com/Jeyswzt7n5