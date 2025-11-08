«Γκάζωσε» στην τρίτη περίοδο και κέρδισε τη Μύκονο ο Άρης - Real.gr

Quantcast
20:15, 08/11/2025
Με... πατημένο γκάζι στην τρίτη περίοδο, μετά από ένα σχεδόν ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Άρης ξεπέρασε σήμερα, στο Αλεξάνδρειο, για την 6η αγωνιστική της Greek Basketball League, το εμπόδιο της Μυκόνου με 78-61. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα.

«Κλειδί» της επιτυχίας του αποτέλεσε η ευστοχία του από τα 6.75 (13/30 τρίποντα), με την οποία κάλυψε, ουσιαστικά, τα 21 λάθη που έκανε στο ματς.

Κορυφαίοι του στο παρκέ ήταν οι Μπράις Τζόουνς (15 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Αρνόλντας Κουλμπόκα (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τη Μύκονο -η οποία υπέστη την τρίτη ήττα της στην GBL- ήταν ο Μάιλς Χέσον (12 πόντοι, 4 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 14-14, 39-33, 62-47, 78-61

Μέτριο ποιοτικά και παραγωγικά το πρώτο δεκάλεπτο, στο οποίο, μετά από διαδοχικές «βόμβες» από τα 6.75, με τους Άπλμπι, Κάναντι, η Μύκονος βρέθηκε στο 7’ στο +6 (6-12).

Βελτιώνοντας την άμυνά του και περιορίζοντας τα λάθη, ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 12-2, έχοντας εκτελεστές τους Τζόουνς, Ίνοκ και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 11’ με 18-14.

«Γράφοντας» σερί 9-0 , με τον Χέσον να βάζει την μπάλα στο καλάθι, οι νησιώτες ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό και προηγήθηκαν στο 14’ με +5 (18-23).

Βρίσκοντας στόχο από το τρίποντο με τους Χαρέλ, Κουλμπόκα, Πουλιανίτη, οι «κιτρινόμαυροι» έτρεξαν σερί 18-3 και ξέφυγαν στο 18’ με +10 (36-26), απόσταση την οποία η Μύκονος έριξε στους 6 πόντους (39-33), για το ημίχρονο.

Με εξαιρετικά αμυντικά αντανακλαστικά και συνεχίζοντας να εκτελεί από τα 6.75, ο Άρης «άνοιξε» ακόμη περισσότερο την απόσταση από την αντίπαλό του, αποκτώντας στο 27’ «αέρα» 18 πόντων (59-41). Διαφορά που πήγε στο +21 (68-47) στο 32’, με τον Μποχωρίδη να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση για τους Θεσσαλονικείς.

Η Μύκονος προσπάθησε να «γυρίσει» το παιχνίδι, μείωσε τους 15 πόντους (35’ 68-53, 38’ 76-61), το έργο της, όμως, περιορίστηκε εκεί.

*Θεατής της αναμέτρησης ήταν ο εσχάτως αποκτηθείς από τον Άρη, Αμίν Νουά. Ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ υποβλήθηκε νωρίτερα σήμερα στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κιτρινόμαυρων» στο, εντός έδρας, ευρωπαϊκό ματς απέναντι στην Μπαχτσεσεχίρ (11/11).

