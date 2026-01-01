«Γκέλα» με το... καλημέρα στο 2026 για τη Λίβερπουλ - Real.gr

Με αποτυχία ξεκίνησε το 2026 για την Λίβερπουλ καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με τη Λιντς στο «Άνφιλντ» την Πρωτοχρονιά, αποτέλεσμα που κόστισε στους παίκτες του Άρνε Σλοτ πολύτιμους βαθμούς στην κούρσα για τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ.

Η κάτοχος του τίτλου είναι τέταρτη στη βαθμολογία με 33 βαθμούς μετά από 19 αγώνες, 12 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, ενώ η Λιντς είναι 16η με 21 βαθμούς, επτά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν πανηγύρισε για λίγο αυτό που θεώρησε ως το νικητήριο γκολ για τη Λιντς περίπου 10 λεπτά πριν τη λήξη, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ και είδε το σερί των γκολ του σε έξι συνεχόμενους αγώνες να διακόπτεται

Η Λίβερπουλ δεν είχε καμία ένταση και σπατάλησε μερικές καλές ευκαιρίες, με καλύτερη την κεφαλιά του Ούγκο Εκιτίκε που πέρασε άουτ. Ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Άλισον Μπέκερ, παραλίγο να χαρίσει ένα γκολ στον Ίθαν Αμπαντού με ένα κάκιστο διώξιμο, αλλά εξιλεώθηκε αποκρούοντας στη συνέχεια το σουτ του Ουαλού.

Ισόπαλο αλλά με σκορ (1-1) ολοκληρώθηκε και το δεύτερο παιχνίδι που ξεκίνησε την ίδια ώρα στο «Σέλχαρστ Παρκ», ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και την Φούλαμ. Οι «Αετοί» προηγήθηκαν στο 39΄ με τον Ματετά, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφυγαν με βαθμό χάρι στο γκολ του Κέρνεϊ δέκα λεπτά πριν τη συμπλήρωση των ενενήντα.