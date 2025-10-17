«Γκέλα» της Παρί πριν τη «μάχη» στο Λεβερκούζεν - Real.gr

Τέσσερα 24ωρα πριν από την επικίνδυνη έξοδο στο Λεβερκούζεν, όπου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μπάγερ, η Παρί Σεν Ζερμέν «γκέλαρε» μέσα στο «Παρκ ντε Πρενς».

Η εκπληκτική Στρασμπούρ με πρωταγωνιστές τους Πανιτσέλι (2 γκολ), Μορέιρα (γκολ και ασίστ) απέσπασε ισοπαλία με σκορ 3-3 στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 και ανέβηκε προσωρινά στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό πίσω από την πρωτοπόρο αποψινή της αντίπαλο.

Η Στρασμπούρ επιβεβαίωσε τη δυναμική της στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετατρέποντας το εις βάρος της 1-0 σε 3-1, αλλά οι Παριζιάνοι δεν το έβαλαν κάτω και κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».