Γκερντ Μίλερ: Η μεγάλη καριέρα του θρυλικού γκολτζή και η μάχη με το αλκοόλ και το Αλτσχάιμερ

Τα χρόνια της δόξας του όμως ήταν μια παρένθεση ευτυχίας στη βασανισμένη του ζωή. To προσωνύμιο «Bomber der Nation», δηλαδή «Το Βομβαρδιστικό του Έθνους» σαφώς και δεν του δόθηκε τυχαία...

Ο Μίλερ υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ του ευρωπαϊκού πoδοσφαίρου. Στα 15 χρόνια που αγωνίστηκε με την Μπάγερν πέτυχε συνολικά 566 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Γεννήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 1945, στην πόλη Νέρντιγκεν. Στην Bundesliga, σημείωσε 365 γκολ σε 427 αγώνες (όλους με τη Μπάγερν) και ανακηρύχθηκε σε κoρυφαίο σκόρερ όλων των εποχών, στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Κανένας ποδοσφαιριστής στη Γερμανία δεν έχει κερδίσει τον τίτλο του κορυφαίου σκόρερ, όσες φορές το κατάφερε ο Μίλερ (7), ενώ συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις με την Μπάγερν όπου πέρασε το μέγιστο μέρος της καριέρας του (1964-1979), σκόραρε 569 γκολ σε 611 εμφανίσεις, κατακτώντας 4 πρωταθλήματα, ισάριθμα Κύπελλα, 3 Κύπελλα Πρωταθλητριών, 1 Κύπελλο Κυπελλούχων και ένα διηπειρωτικό.

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Μίλερ κατέκτησε επίσης, δύο φορές το «χρυσό παπούτσι» και μια φορά την «Χρυσή Μπάλα».

Για 32 χρόνια ήταν ο κορυφαίος σκόρερ στην Ιστορία του Παγκόσμιου Κυπέλλου με 14 γκολ, ρεκόρ που πήραν, πρώτα ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο και μετά, ο Κλόζε.

Ο γεννημένος μαχητής Μίλερ πάλεψε με το τέρας του αλκοολισμού, κοιτάζοντας το στα μάτια όπως είχε μάθει να κάνει απέναντι σε κάθε του αντίπαλο. «Το γεγονός ότι κατέβαλα τον εθισμό ήταν η μεγαλύτερη μου νίκη, ακόμα πιο σημαντική από τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου», είχε ομολογήσει ο ίδιος.

Ο εκλιπών, έπασχε από Αλτσχάιμερ από το 2008 και τα τελευταία πέντε χρόνια, έζησε σε γηροκομείο. Λόγω της ασθένειάς του, που αποκαλύφθηκε από την Μπάγερν το 2015, ο Μίλερ δεν είχε εμφανισθεί δημοσίως επί σειρά ετών.

Gerd Müller is one of the most important players in the history of FC Bayern.

