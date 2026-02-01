Γκολ ο Κυζιρίδης - «Καλπάζει» προς τον τίτλο η Χαρτς - Real.gr

Ακόμη ένα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου έκανε το Σάββατο η Χαρτς. Η πρωτοπόρος της Premiership Σκωτίας επικράτησε με 3-0 εκτός έδρας επί της Νταντί Γιουνάιτεντ, ξέφυγε με 7 και 9 βαθμούς αντίστοιχα από τους διώκτες της και θα περιμένει να μάθει σήμερα τ’ αποτελέσματα των Ρέιντζερς και Σέλτικ, για να ξεκαθαρίσει εάν θα διατηρηθεί η υπάρχουσα διαφορά ή, θα παραμείνει ως είχε.

Εκ των πρωταγωνιστών της μεγάλης νίκης της Χαρτς ήταν και ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, ο οποίος, βρέθηκε στο αρχικό σχήμα και, μάλιστα, με πέναλτι στο 29ο λεπτό είχε ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 2-0.