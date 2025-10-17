Γκουαρντιόλα: «Το 2035, θα αρχίσω να σκέφτομαι ένα διάλειμμα...» - Real.gr

«Το 2035, θα αρχίσω να το σκέφτομαι». Είναι η απάντηση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρντιόλα, όταν ρωτήθηκε σήμερα (17/10) από δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου, αν αισθάνεται ότι χρειάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από την προπονητική.

Ο Γκουαρντιόλα είναι ο μακροβιότερος-εν ενεργεία- προπονητής της Premier League, έχοντας τη θέση του από τον Ιούλιο του 2016. Ο πρώην προπονητής της Μπαρτσελόνα και της Μπάγερν Μονάχου εξήγησε:

«Η δουλειά μου στη Σίτι δεν έχει τελειώσει. Γι’ αυτό είμαι εδώ. Μου συνέβη στην Μπαρτσελόνα και την Μπάγερν Μονάχου. Αν είχα πρόβλημα, δεν θα έβαζα τον εαυτό μου στην άκρη, αλλά δεν είχα εδώ».

Και συνέχισε:

«Τα πάμε πολύ καλύτερα από την περασμένη σεζόν. Βελτιωνόμαστε με κάθε παιχνίδι. Οι παίκτες μου και εγώ έχουμε την ενέργεια να έχουμε μια καλύτερη σεζόν από την προηγούμενη».