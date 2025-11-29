Γκραν Πρι Κατάρ: Ο Πιάστρι την pole position στον αγώνα sprint - Real.gr

Ο Όσκαρ Πιάστρι χάρισε στην McLaren την pole position για τον αγώνα sprint του Κατάρ, με τον συμπαίκτη του και πρωτοπόρο του παγκόσμιου πρωταθλήματος της φόρμουλα Ένα, Λάντο Νόρις, να κατατάσσεται τρίτος.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, επίσης διεκδικητής του τίτλου, θα εκκινήσει τον αγώνα του Σαββάτου (29/11) από την έκτη θέση, πίσω από τον ομόσταυλό του Γιούκι Τσουνόντα, που κατετάγη πέμπτος.

«Χαίρομαι που επέστρεψα. Σας ευχαριστώ όλους», είπε ο Αυστραλός Πιάστρι μέσω του team radio.

Ο Νόρις προηγείται στη βαθμολογία με διαφορά 24 βαθμών από Πιάστρι και Φερστάπεν, με συνολικά 58 βαθμούς να μένουν διαθέσιμοι και 8 από αυτούς να δίνονται στον νικητή του sprint.

Ο Τζορτζ Ράσελ θα εκκινήσει δεύτερος με τη Mercedes, ενώ ο Φερνάντο Αλόνσο της Aston Martin κατέλαβε την τέταρτη θέση της κατάταξης.