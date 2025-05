Γκρεγκ Πόποβιτς: Ένας θρύλος των πάγκων στο ΝΒΑ βάζει τίτλους τέλους μετά από 29 χρόνια - Real.gr

Ο έμπειρος Αμερικανός τεχνικός έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα με την υγεία του, με την ομάδα του Σαν Αντόνιο να αλλάζει σελίδα.

Ο Γκρεγκ Πόποβιτς μετά από λαμπρή καριέρα στον πάγκο της ομάδας των Σαν Αντόνιο Σπερς 29 χρόνων, με πέντε κατακτήσεις και αμέτρητες νίκες σε κανονική διάρκεια και playoffs. Ο Αμερικανός τεχνικός θα αναλάβει χρέη προέδρου και θα βοηθάει με τον σχεδιασμό της ομάδας. Στην καριέρα του μέτρησε 1.422 νίκες στην regular season, περισσότερες από κάθε άλλο προπονητή και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους του χώρου. Ο Πόποβιτς, ο οποίος ήταν o γηραιότερος τεχνικός στην ιστορία του NBA, διετέλεσε επίσης προπονητής της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών των Ηνωμένων Πολιτειών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIBA ​​του 2019 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όπου οι ΗΠΑ κέρδισαν το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο.

BREAKING: Gregg Popovich will no longer be Head Coach of the San Antonio Spurs and is transitioning full-time to Team President, sources told ESPN. The iconic Popovich is a Basketball Hall of Famer, the NBA’s all-time winningest coach, and led the Spurs to five championships. pic.twitter.com/mbtUtpgA4V

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2025