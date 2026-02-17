Γκρέμισε την Μπαρτσελόνα από την κορυφή η Χιρόνα - Real.gr

Γκέλαρε στην έδρα της εξαιρετικής Χιρόνα και έπεσε από την κορυφή της La Liga η Μπαρτσελόνα.

Λίγες μέρες μετά την βαριά ήττα τους με 4-0 από την Ατλέτικο Μαδρίτης στο Κύπελλο Ισπανίας οι μπλαουγκράνα προηγήθηκαν, αλλά παρουσίασαν ξανά προβληματικό αγωνιστικό πρόσωπο και τελικά ηττήθηκαν με 2-1 στην έδρα της Χιρόνα, βλέποντας την Ρεάλ Μαδρίτης να τους προσπερνά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Μπαρτσελόνα μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί στο 16′, όταν ο Ραφίνια έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα, ο Γιαμάλ δεν έκανε καλό τελείωμα από κοντά, επιτρέποντας στον Γκαζανίγκα να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία.

Οι γηπεδούχοι έφτιαξαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία τους στο 29′, όταν ο Γκαρθία βγήκε νικητής σε τετ α τετ του με τον Βανάτ, ενώ στο 35′ ο επιθετικός της Χιρόνα δεν πρόλαβε να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας μετά από όμορφο γύρισμα του Χιλ. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στο γκολ και στο 42′, με μια εκτέλεση φάουλ του Τσιγκάνκοφ να φεύγει λίγο πάνω από την εστία της Μπαρτσελόνα, ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Μπλιντ έκανε πέναλτι, το οποίο όμως δεν κατάφερε να μετατρέψει σε γκολ ο Γιαμάλ, εκτελώντας στο αριστερό δοκάρι του Γκαζανίγκα.

Τελικά, η Μπαρτσελόνα κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 60′, όταν ο Κουντέ έκανε την σέντρα από τα δεξιά και ο Κουμπαρσί έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με υπέροχη κεφαλιά. Ωστόσο η Χιρόνα απάντησε μόλις δύο λεπτά αργότερα (62′), με τον Λεμάρ να παίρνει την ασίστ πάρε – βάλε του Βανάτ, για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό για την Μπαρτσελόνα, ήρθε μια γρήγορη αντεπίθεση της Χιρόνα στο 87′ και ένα γκολ του Μπελτράν, για να έρθει το 2-1, το οποίο άφησε την ομάδα του Φλικ στο -2 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης, φέρνοντας παράλληλα την Χιρόνα στο +5 από την ζώνη του υποβιβασμού.

Στα τελευταία λεπτά οι φιλοξενούμενοι πίεσαν ασφυκτικά την άμυνα των γηπεδούχων, όμως δεν βρήκαν δεύτερο γκολ, ενώ στο 90+8′ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Ρόκα.

