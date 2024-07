«Goooodnight»: Η στιγμή που ο Τζόκοβιτς ειρωνεύτηκε το κοινό που τον αποδοκίμαζε στο Γουίμπλεντον στο ματς με τον Ρούνε - Τι απάντησε - ΒΙΝΤΕΟ

«Εκανα ό,τι χρειαζόταν, όταν ήταν απαραίτητο. Η εξέλιξη του αγώνα θα μπορούσε να ήταν εντελώς διαφορετική, εάν είχα χάσει break points, αλλά ήμουν πολύ σταθερός», σχολίασε ο Σέρβος πρωταθλητής, ενώ στην συνέχεια και αναφερόμενος σε μερίδα του κοινού που τον αποδοκίμασε, τόνισε:

«Σε όλους τους φιλάθλους που έδειξαν σεβασμό και έμειναν απόψε, στέλνω τις ευχαριστίες μου από τα βάθη της καρδιάς μου. Και σε όλους όσοι επέλεξαν να μην σέβονται τους παίκτες και στην προκειμένη περίπτωση, εμένα, τους λέω «καληνύχτα». Ξέρω ότι επευφημούσαν τον Ρούνε (σ.σ. φωνάζοντας Ruuuuuune), αλλά αυτό είναι μια δικαιολογία για να με αποδοκιμάσουν. Και δεν το δέχομαι. Όχι, όχι, όχι. Είμαι στο σιρκουί για πάνω από 20 χρόνια. Ξέρω όλα τα κόλπα. Έχω παίξει σε πολύ πιο εχθρικές ατμόσφαιρες, πιστέψτε με. Δεν με αγγίζουν».

Novak Djokovic not happy with the crowd at Wimbledon after match with Rune

“I know they were cheering for Rune but that’s an excuse to boo… I know all the tricks..”

“I’ve played in much more hostile environments. You guys can’t touch me”

