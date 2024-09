Γουίλιαν: Έχω μεγάλες φιλοδοξίες, ξέρω πόσο μεγάλος είναι ο σύλλογος - «Τρέχει» για 1-2 προσθήκες ο Ολυμπιακός - ΒΙΝΤΕΟ

«Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα για εμένα και θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Θεό και την οικογένειά μου που πάντα με στηρίζουν. Θα ήθελα να πω πολλά ευχαριστώ στον πρόεδρο που ήταν πάντα υπέροχος μαζί μου και έχουμε μία υπέροχη σχέση. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω να προπονούμαι και να αγωνιστώ με τους συμπαίκτες μου.

Έχω μεγάλες φιλοδοξίες. Ξέρω πόσο μεγάλος είναι αυτός ο σύλλογος. Ένας σύλλογος που φιλοδοξεί να παλέψει για περισσότερα. Ξέρω ότι κατάφεραν κάτι καλό την προηγούμενη χρονιά, την κατάκτηση του Conference League και είμαι σίγουρος ότι το κλαμπ θέλει να κερδίσει περισσότερα. Είμαι εδώ για να γίνω μέρος του συλλόγου και είμαι πολύ ευτυχισμένος και γεμάτος όρεξη να ξεκινήσω.

