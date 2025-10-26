Γράφει ιστορία ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Έφτασε τα 950 γκολ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε εχθές (25/10) ένα γκολ στην νίκη της Αλ Νασρ με 2-0 επί της Αλ Χαζέμ στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας και πλέον χρειάζεται 50 τέρματα για να φθάσει το συμβολικό ορόσημο των 1.000 (!) γκολ στην καριέρα του.

Ο 40χρονος Πορτογάλος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 88ο λεπτό, φθάνοντας τα 950 τέρματα στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του.

Από την έναρξη της σεζόν στην Saudi Pro, ο CR7 έχει σκοράρει έξι φορές σε ισάριθμους αγώνες. Ενώ εξακολουθεί να σκοράρει τακτικά για την ομάδα του, είναι εξίσου αποτελεσματικός και για την εθνική Πορτογαλίας. Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Οκτωβρίου, ο Ρονάλντο σκόραρε δις στην ισοπαλία 2-2 με την Ουγγαρία για τα προκριματικά του Μουντιάλ κι έγινε ο πρώτος σκόρερ στην Ιστορία των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με 41 τέρματα.

Με εξαίρεση την Σπόρτινγκ Λισσαβώνας, με τα «χρώματα» της οποίας έχει λίγες συμμετοχές, ο Ρονάλντο έχει σκοράρει τουλάχιστον 100 γκολ για κάθε μία από τις ομάδες στις οποίες έχει αγωνισθεί.

Τα 950 γκολ στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο:

Σπόρτινγκ Λισσαβώνας : 5 γκολ

Γιουβέντους : 101 γκολ

Αλ Νασρ : 106 γκολ

Εθνική Πορτογαλίας : 143 γκολ

Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: 145 γκολ

Ρεάλ Μαδρίτης : 450 γκολ

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ