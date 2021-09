Γράφει Ιστορία η Σάκκαρη: Προκρίθηκε στα ημιτελικά του US OPEN - BINTEO

Συνεχίζει να γράφει Ιστορία στο US Open η Μαρία Σάκκαρη, καθώς μετά από εκπληκτική εμφάνιση νίκησε άνετα με 2-0 σετ (6-4, 6-4) την Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα για τα προημιτελικά και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i