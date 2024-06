Γράφεται ιστορία στο ΝΒΑ: Μπρόνι και Λεμπρόν Τζέιμς μαζί στους Λέικερς - ΒΙΝΤΕΟ

Μένει μόνο να δούμε αν ο Λεμπρόν Τζέιμς ενεργοποιήσει τελικά την play-option του και παραμείνει στο LA, κόντρα στις προηγούμενες δηλώσεις του μάνατζέρ του ότι θα μείνει ελεύθερος.

Εφόσον παραμείνει στους Λέικερς, για πρώτη φορά στην ιστορία του NBA πατέρας και γιος θα παίξουν στην ίδια ομάδα.

Bronny James is selected 55th overall by the @Lakers in the 2024 #NBADraft presented by State Farm!

Watch the Second Round on ESPN. pic.twitter.com/BnxozT7CGj