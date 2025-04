Γράφουν Ιστορία οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Κρις Πολ ως τα πρώτα εν ενεργεία μέλη του Naismith Basketball Hall of Fame - Real.gr

H εθνική των ΗΠΑ με ομοσπονδιακό προπονητή τον Μάικ Σιζέφσκι που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ των ανδρών στο Λονδίνο το 2008 θα ενταχθεί στο Hall of Fame,

Ανακοινώθηκαν τα υποψήφια μέλη της «τάξης» του 2025 για εγγραφή στο Naismith Basketball Hall of Fame, ένα από τα οποία είναι… ολόκληρη η “Redeem Team”. H εθνική των ΗΠΑ με ομοσπονδιακό προπονητή τον Μάικ Σιζέφσκι που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ολυμπιακό Τουρνουά μπάσκετ των ανδρών στο Λονδίνο το 2008 θα ενταχθεί στο Hall of Fame, εξέλιξη που επιτρέπει σε δύο μέλη της, τους ΛεΜπρον Τζέιμς και Κρις Πολ, να γράψουν ιστορία! Οι δυο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και της εθνικής των ΗΠΑ θα γίνουν τα πρώτα εν ενεργεία μέλη του Naismith Hall of Fame.

Υποψήφιοι να ενταχθούν στο Naismith Hall of Fame μαζί με την εθνική των ΗΠΑ του 2008 είναι και οι Ντουάιτ Χάουαρντ και Καρμέλο Άντονι, όπως επίσης ο αείμνηστος Κόμπι Μπράιαντ κι ο Ντουέιν Ουέιντ.

Επιπρόσθετα, στην «τάξη» του Hall of Fame για το 2025 θα εισαχθούν τρεις «θρύλοι» του WNBA και της εθνικής των ΗΠΑ γυναικών, δηλαδή η Σου Μπερντ, η Μάγια Μουρ και η Σίλβια Φόουλς.

Από τον χώρο της διαιτησίας υποψήφιος είναι ο Ντάνι Κρόφορντ, από την προπονητική ο Μπίλι Ντόνοβαν, ενώ από τους παράγοντες προς ένταξη είναι ο ιδιοκτήτης των Μαϊάμι Χιτ, Μίκι Άρισον.