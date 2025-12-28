Greek Basket League: Κυρίαρχος στο β΄ μέρος ο Προμηθέας (92-80 το Περιστέρι εκτός έδρας) - Real.gr

Η ομάδα της Πάτρας έφτασε στο 6-5, ενώ η αυτή των Δυτικών Προαστίων μετρά 5 νίκες και 6 ήττες.

Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, ο Προμηθέας έκλεισε ιδανικά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για το 2025, επικρατώντας εκτός έδρας του Περιστερίου με 92-80, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της GBL.

Τα δεκάλεπτα: 18-13, 42-39, 59-72, 80-92

Η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 6-5, έχοντας ως κορυφαίο τον Κλόντελ Χάρις, ο οποίος σημείωσε 25 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή των Χάμοντς και Γκρέι, που πρόσθεσαν από 18 πόντους. Για τους γηπεδούχους, που γνώρισαν την τρίτη διαδοχική τους ήττα και υποχώρησαν στο 5-6, ξεχώρισε ο Φαν Τούμπεργκεν με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Το Περιστέρι είχε τον έλεγχο στο πρώτο μέρος, εκμεταλλευόμενο την αστοχία και τα λάθη των φιλοξενούμενων, κλείνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με προβάδισμα πέντε πόντων (18-13) και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ (42-39), παρά την πίεση που άσκησε ο Χάρις στο φινάλε του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, ο Προμηθέας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του και επέβαλε τον ρυθμό του. Με αυξημένη αποτελεσματικότητα στην επίθεση και κυριαρχία στο τρίτο δεκάλεπτο (33-17), οι Πατρινοί ανέτρεψαν την εικόνα του αγώνα, πήραν διψήφια διαφορά (72-59) και διατήρησαν τον έλεγχο έως το τέλος, φτάνοντας σε άνετη εκτός έδρας νίκη.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Καρντένας 12 (2), Βαν Τούμπεργκεν 15 (2), Πέιν 6, Χάρις 13, Πετράκης, Γιάνκοβιτς 8, Ιτούνας 11 (3), Καπιρέλης, Μουράτος 5, Τζιάλλας, Αμπερκρόμπι 2, Κακλαμανάκης 8

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάμοντς 18 (3), Κόουλμαν 10 (2), Μπαζίνας 5, Γκρέι 18, Μακούρα 8 (1), Χάρις 25 (5), Πλώτας 4, Καπετάκης, Λάγιος 2, Καραγιαννίδης 2, Σταυρακόπουλος