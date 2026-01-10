Greek Basketball League: Ανάσα... ελπίδας για τον Πανιώνιο μετά το 73-62 επί του Κολοσσού - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αναπτέρωσε τις ελπίδες της για παραμονή στη Greek Basketball League, πετυχαίνοντας τη δεύτερη φετινή του νίκη.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε στη Γλυφάδα 73-62 του Κολοσσού Ρόδου, για τη 14η αγωνιστική, και τον πλησίασε σε απόσταση ενός βαθμού, εξασφαλίζοντας παράλληλα και το «πάνω χέρι» σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθώς στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί με διαφορά δύο πόντων (78-76). Ο Νέιτ Ουότσον με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών, ενώ από την άλλη πλευρά ξεχώρισε ο Ντέιβιντ Νίκολς με 18 πόντους και 9 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 39-28, 58-44, 73-62

Με όπλο την άμυνά του και την υπεροχή του στα ριμπάουντ, ο Πανιώνιος πήρε από την αρχή το προβάδισμα (8-0 στο 3΄, 22-10 στο 10΄ με τρίποντο του Σταρκς από τα 9μ.), για να φτάσει τη διαφορά στο +16 (34-18) στο 16΄, με πρωταγωνιστή τον Λιούις. Οι Ροδίτες αντέδρασαν και με ένα σερί 8-0 μείωσαν σε 35-28, αλλά Κρούζερ και Ουότσον διαμόρφωσαν το 39-28 του ημιχρόνου.

Η διαφορά έφτασε στη μέγιστη τιμή της (51-34), ακριβώς στα μισά της τρίτης περιόδου, όμως ο Νίκολς «πυροδότησε» ένα σερί 9-0 για τον Κολοσσό, ο οποίος μείωσε σε 51-43 στο 27΄. Δύο καλάθια του Ουότσον «ξεκόλλησαν» τους γηπεδούχους, που ένιωσαν ξανά απειλή όταν ο Μακ με τρίποντο μείωσε σε 66-59, τρία λεπτά πριν τη λήξη. Ενα καλάθι του Λιούις και ένα τρίποντο του Κρούζερ «τελείωσαν» οριστικά το ματς, με τον Πανιώνιο να πανηγυρίζει τη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα να αναπτερώνει τις ελπίδες του για παραμονή στην κατηγορία.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 17, Λέμον 5 (1), Τόμασον 3 (1τρ., 6ασ.), Κρούζερ 10 (2), Γκίκας 6 (8ασ.), Σταρκς 6 (2), Τσαλμπούρης 4 (1), Λιούις 13 (1), Γόντικας 8, Νικολαϊδης 1

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Αρης Λυκογιάννης): Μακ 17 (1τρ., 8ρ.), Πετρόπουλος 3, Νίκολς 18 (2τρ., 9ασ.), Χρυσικόπουλος, Ακιν 8, Γκούντγουιν 6, Καράμπελας 2, Κολόβερος 6, Κουρουπάκης 2, Γκαλβανίνι