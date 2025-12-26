Greek Basketball League: Αναβλήθηκε για την Τρίτη (30/12) ο αγώνας Μαρούσι-Παναθηναϊκός - Real.gr

Quantcast
Greek Basketball League: Αναβλήθηκε για την Τρίτη (30/12) ο αγώνας Μαρούσι-Παναθηναϊκός

18:30, 26/12/2025
Οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας των «πρασίνων» διαγνώστηκαν με γρίπη Α.

Ο ΕΣΑΚΕ ικανοποίησε το αίτημα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για αναβολή του προγραμματισμένου για αύριο (27/12, 18:30) αγώνα των «πρασίνων» με το Μαρούσι στο κλειστό του Αγίου Θωμά, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Greek Basketball League. Ο Παναθηναϊκός αιτήθηκε αναβολή, καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη από το επιτελείο της ομάδας διαγνώστηκαν με γρίπη Α. Ορίστηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής, την ερχόμενη Τρίτη (30/12) και ώρα 18:30.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ:

«Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR που ήταν προγραμματισμένος για τις 27/12/25 και ώρα 18:30 για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται και θα διεξαχθεί την Τρίτη 30/12/25 και ώρα 18:30 με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

