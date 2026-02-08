Greek Basketball League: Επέστρεψε στις νίκες στη Θεσσαλία ο Παναθηναϊκός (78-53 την Καρδίτσα) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επέστρεψε στις νίκες, στην Greek Basketball League, μετά την εκτός έδρας ήττα από τον Άρη, περνώντας νικηφόρα, με 78-53, από το κλειστό γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» απέναντι στην Καρδίτσα ο Παναθηναϊκός.

Ο Ρισόν Χολμς είχε 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Βασίλης Τολιόπουλος (11π. με 3/6 τρίποντα) και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (10π. με 3/3 τρίποντα). Ο Τι Τζέι Σορτς εκτός από τους 8 πόντους που σημείωσε μοίρασε και 7 ασίστ, ενώ 8 πόντους και 7 ριμπάουντ έδωσε στους «πράσινους» ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Ο Ααρον Εστράδα πέτυχε 11 πόντους, όσους και ο Ουόρεν Ουάσινγκτον που μάζεψε και 9 ριμπάουντ, για τους Θεσσαλούς.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 15-2, ενώ η Καρδίτσα υποχώρησε στο 4-13.

Τραυματίστηκε στη γάμπα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους και η σοβαρότητα της κατάστασή του θα εκτιμηθεί άμεσα.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίστηκε χωρίς τους Κώστα Σλούκα και Κέντρικ Ναν.

Τα δεκάλεπτα: 12-16, 22-32, 35-63, 53-78

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε επιθετική δυστοκία στο α΄ μέρος, με 32 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά. Στο 1ο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» πήραν πόντους από Χολμς, Ρογκαβόπουλο Τολιόπουλο, Ερνανγκόμεθ και Σορτς, ενώ η Καρδίτσα απαντούσε με τους Ουάσινγκτον, Εστράδα και Άπσον κυρίως για το 12-16. Ο Παναθηναϊκός προσπέρασε με 17-23 με λύσεις από τον Σορτς, ενώ το τρίποντο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη διαμόρφωσε το 19-26. Ο Σαμοντούροφ κέρδισε δύο βολές και ήταν εύστοχος, με τον Ρογκαβόπουλο να διαμορφώνει την πρώτη διψήφια διαφορά του αγώνα από κοντά (19-30). Ο Εστράδα έδωσε λύση στους γηπεδούχους από μέση απόσταση (21-30), με τον Χολμς να σκοράρει με χουκ για το 22-32 του ημιχρόνου.

Στην 3η περίοδο, όμως οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν πάτησαν… γκάζι κάνοντας επιμέρους σκορ 13-31! Ερνανγκόμεθ, Οσμάν και Τολιόπουλος με μακρινά σουτ και ένας εξαιρετικός Καλαϊτζάκης, δεν επέτρεψαν στα τρίποντα από Τζέφερσον και Δίπλαρο ν’ ανησυχήσουν τους «πράσινους», για το 35-63, στο 30ό λεπτό. Το δίποντο του Ρογκαβόπουλου οδήγησε τον Παναθηναϊκό στο +30 (35-65), ενώ ο Τολιόπουλος σκόραρε τρίποντο με… πάσα στον Φαρίντ για το 35-68. Ο Φαρίντ έκανε και το 39-70… όλα είχαν κριθεί και το υπόλοιπο του αγώνα αποδείχτηκε διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Εστράδα 11 (1), Τζέφερσον Μπ. 1, Χόρχλερ 6, Ουάσινγκτον 11, Τζέφερσον Ντ. 7 (1), Λιάπης, Πουλιανίτης, Άπσον 6, Δίπλαρος 8 (2), Καμαριανός 2, Κασελάκης 1, Καμπερίδης

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Εργκίν Αταμάν): Χολμς 20, Ρογκαβόπουλος 6, Γκραντ, Τολιόπουλος 11 (3), Ερνανγκόμεθ 10 (3), Σορτς 8, Καλαϊτζάκης 8 (2), Σαμοντούροβ 2, Φαριντ 2, Μήτογλου 4