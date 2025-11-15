Greek Basketball League: Κατοστάρα στο Μαρούσι η ΑΕΚ (82-103) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Κορυφαίοι για την Ένωση που έκανε επιμέρους σκορ 26-11 στην 4η περίοδο ήταν οι Μπάρτλεϊμε 28 πόντους, 6 ριμπάουντ, 7 ασίστ, Σίλβα και Γκρέι με 25 πόντους έκαστος.

Μπορεί ο Ντράγκαν Σάκοτα να δήλωνε χθες (14/11) πως ο αγώνας στο Μαρούσι θα ήταν ο πιο δύσκολος εκτός έδρας μέχρι στιγμής φέτος σε Ελλάδα και Ευρώπη, αλλά οι παίκτες τους δεν έδειξαν να… συμφωνούν μαζί του. Πέρασαν με… κατοστάρα από το κλειστό του Αγίου Θωμά (103-82), για την 7η αγωνιστική, χάρη στην 3η εκτός έδρας νίκη τους στην Greek Basketball League και 5η στο σύνολο. Για να φτάσουν τους 12 βαθμούς σε επτά αγώνες, όσους έχει και ο αήττητος Ολυμπιακός σε έξι, όμως. Στο 2-4 υποχώρησε το Μαρούσι.

Από το Μαρούσι ξεχώρισε ο Σάλας με 21 πόντους. Ο 20χρονος Νίκος Τουλιάτος είχε 9 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα σε 19:07΄΄ συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 43-48, 71-77, 82-103

ΜΑΡΟΥΣΙ (Βασίλης Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 10 (3), Νικολαΐδης 2, Σάλας 21 (3), Χατζηδάκης 2, Κινγκ 10 (2), Μέικον 11, Τουλιάτος 9 (1), Καλαϊτζάκης 3 (1), Ουίλιαμς 10, Περάντες 4

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 25 (1), Φλιώνης, Μπάρτλεϊ 28 (4), Σίλβα 25, Χαραλαμπόπουλος 2, Κατσίβελης 9 (1), Λεκαβίτσιους 10 (1), Κουζμίνσκας 4