Greek Basketball League: Με «καυτό» Τζάκσον πέρασε αλώβητος από το Αλεξάνδρειο ο ΠΑΟΚ (73-78 τον Άρη) - Real.gr

Ο Δικέφαλος σημείωσε την 4η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

Επιβάλλοντας το… θέλω του στο παρκέ, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, κυριαρχώντας στη ρακέτα (47 ριμπάουντ, εκ των οποίων 14 επιθετικά, με τον αντίπαλό του να είναι στα 38) και έχοντας εκπληκτικό τον Κέι Τζέι Τζάκσον, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε, στο Αλεξάνδρειο, για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, του Άρη με 78-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε την 4η συνεχή νίκη του στο πρωτάθλημα.

Ο Αμερικανός γκαρντ του «Δικεφάλου» τελείωσε το παιχνίδι με 24 πόντους (4/8 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα. Στήριξε άριστα το έργο του, «γράφοντας» νταμπλ-νταμπλ, ο Μπεν Μουρ (17 πόντοι, 12 ριμπάουντ).

Τέταρτη ήττα η αποψινή για τον Άρη, ο οποίος ήταν σχεδόν μόνιμα στο ματς στη γραμμή των βολών (είχε 29/39, με τους «ασπρόμαυρους» να είναι στις 7/11) και είχε πρώτο σκόρερ τον Μπράις Τζόουνς (18 πόντοι, 6 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 13-14, 33-41, 56-60, 73-78

Νευρικές και άστοχες στην εκκίνηση της αναμέτρησης αμφότερες οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ, με συνεχείς πόντους από τον Περσίδη (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο), προηγήθηκε στο 3’ με 0-5. Ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 12-4, έχοντας κινητήριο μοχλό τον Μήτρου-Λονγκ και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 8’ (12-9).

Με τον Τζάκσον να «πυροβολεί» από τα 6.75 (3/3 τρίποντα), ο «Δικέφαλος» έγινε εκ νέου αφεντικό στο παρκέ, στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με +3 (17-20). Διαφορά που έστειλε ξανά στο +5 (15’ 24-29), με γκολ-φάουλ από τον Μουρ και στα πρώτα δευτερόλεπτα της τρίτης περιόδου στο +10 (33-43).

Ο Άρης «έτρεξε» επιμέρους 16-6 έφερε το ματς σε ισορροπία στο 26’ (49-49), ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, με τους Μουρ, Τζόουνς να βάζουν με ευκολία την μπάλα στο καλάθι πήγε στο +5 (28’ 50-55), προβάδισμα που διατήρησε, γύρω από το ίδιο επίπεδο, μέχρι τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου.

Στο 31’, με τρίποντο από τον Χαρέλ, ο Άρη ισοφάρισε -για μια ακόμη φορά- στο 31’ (60-60). Η… δράση του Τζάκσον (3/3 δίποντα) και ένα κάρφωμα από τον Μέλβιν (μετά από κλέψιμο του Κόνιαρη), έβαλαν εκ νέου σε θέση οδηγού στο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ με +8 (33’ 60-68).

Ένα δίλεπτο αργότερα, με 4/4 βολές από τον Τζόουνς, οι «κιτρινόμαυροι» μείωσαν στους 4 πόντους (66-70), ο Τζάκσον συνεχίζοντας το… βιολί του, έστειλε τον «Δικέφαλο» στο +7 (67-74) στα 2’31’’ για τη λήξη, διαφορά η οποία με 2/2 βολές από τον Κόνιαρη πήγε στο +9 (69-78) με 1’29’’ πριν το φινάλε.

Με διαδοχικά δίποντα από τους Τζόουνς, Χαρέλ, ο Άρης μείωσε στο 39’ στους 5 πόντους , με το σκορ να διαμορφώνεται στο 73-78, το οποίο ήταν και το τελικό στο παιχνίδι.

* Με αποδοκιμασίες από την κερκίδα αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, με την ολοκλήρωση του ματς, παίκτες και τεχνικό επιτελείο του Άρη.

ΑΡΗΣ (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Τζόουνς 18, Ίνοκ 6, Χαρέλ 14 (1), Κουλμπόκα 2, Φόρεστερ 12, Πουλιανίτης 1, Γκιουζέλης, Φορμπς 3, Μποχωρίδης 3 (1).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Μέλβιν 6, Περσίδης 8 (2), Μπράουν 6, Μουρ 17, Ντίμσα 5 (1), Κόνιαρης 8, Τζάκσον 24 (4), Τζόουνς 4, Ζάρας, Ιατρίδης.