Greek Basketball League: Με Oυάτσον, Τέιλορ και Κρούζερ η νίκη του Πανιωνίου απέναντι στη Μύκονο (76-87) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με τριάδα «φωτιά» ο Πανιώνιος πήρε μία ακόμη πολύτιμη νίκη στην Greek Basketball League, επικρατώντας με 87-76 της Μυκόνου, για την 18η αγωνιστική. Ο Νέιτ Ουάτσον και ο Μπράντον Τέιλορ σημείωσαν double double, ενώ… ασταμάτητος ήταν και ο Τζάκσον Κρούζερ.

Συγκεκριμένα, ο Νέιτ Ουάτσον είχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Ο Μπράντον Τέιλορ (17π., 10ασ., 2ρ.) ενώ 19 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Τζάκσον Κρούζερ.

Αυτή ήταν η 5η νίκη του Πανιωνίου στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχει βελτιωθεί σημαντικά από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Νέναντ Μάρκοβιτς, ανεβαίνοντας στο 5-12, ενώ η Μύκονος υποχώρησε στο 7-9.

Από πλευράς νησιωτών, οι Ταϊρί Άπλμπι και Μάιλς Χέσον σημείωσαν από 17 πόντους, ο Τζάστιν Μπριγκς μάζεψε 11 ριμπάουντ, ενώ 7 ασίστ μοίρασε ο Βαγγέλης Μάντζαρης.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76

Ο Πανιώνιος, με ηγέτη του Ουάτσον, διατηρούσε το προβάδισμα στην 1η περίοδο, με τη Μύκονο να μειώνει με τον Χέσον στο -4 (10-6). Όμως, οι «κυανέρυθροι» είχαν περισσότερες λύσεις στην επίθεση για να βρεθούν στο +7 (22-15) στο 10ο λεπτό. Η Μύκονος μείωσε στους 3 πόντους (29-26) με πόντους των Άπλμπι, Χέσον και Μπριγκς. Η ευστοχία του Νικολαϊδη σε σουτ μακρινής απόστασης επέτρεψε στον Πανιώνιο να διατηρεί το προβάδισμα (32-26). Οι φιλοξενούμενοι, όμως αφού πρώτα μείωσαν σε 35-33, πλησίασαν και στον πόντο με τον Μπίλλη για το 36-35. Στο +1 (38-37) πήγε ο Πανιώνιος στ’ αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν και με +8 (60-52) στην 3η περίοδο, μετ τον Ουάτσον σταθερή αξία και τρίποντα από τους Λέμον και Κρούζερ. Το σερί 6-0 της Μυκόνου… απείλησε τον Πανιώνιο (61-58), για να δώσουν ώθηση στους «κυανέρυθρους» οι Τέιλορ και Ουάτσον μέχρι το 64-58, στο 30ό λεπτό. Τρίποντα από τους Γκαμπλ και Κρούζερ είχε το… μενού με την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου (71-67). Ο Χέσον βγήκε μπροστά για τη Μύκονο που μείωσε ξανά στον πόντο (71-70). Ο Τόμασον σημείωσε κρίσιμα καλάθια για την ομάδα της Νέας Σμύρνης (73-71) και στο τέλος οι Τέιλορ, Ουάτσον και Τόμασον «καθάρισαν» την… υπόθεση νίκη για τον Πανιώνιο 87-76.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Γουάτσον 22, Λέμον 5, Τόμασον 7, Κρούζερ 19 (3), Γκίκας, Τέιλορ 17 (2) , Τσαλμπούρης 3, Οικονομόπουλος, Λιούις 7, Γκοντίκας, Πατρίκις, Νικολαϊδης 7 (2)

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Απλμπι 17 (4), Μουρ 11 (1), Ρέι 8, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Σκουλίδας 7, Μπίλλης 5, Μάντζαρης 3, Χέσον 17 (3), Μπριγκς 5, Γκάμπλ 3

ΑΠΕ-ΜΠΕ