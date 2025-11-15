Greek Basketball League: Με Ρέι, Κάναντι και ριμπάουντ άφησε χωρίς νίκη τον Πανιώνιο η Μύκονος - Real.gr

Η Μύκονος μετρά πλέον 3 νίκες - 3 ήττες σε 6 αναμετρήσεις στην GBL.

Ούτε στη Μύκονο δεν ήρθε η πρώτη νίκη για τον Πανιώνιο στην Greek Basketball League την τρέχουσα σεζόν. Οι νησιώτες αποδείχτηκαν ανώτεροι, επέστρεψαν από το -6 (51-57) που είχε προηγηθεί η ομάδα της Νέας Σμύρνης στην 3η περίοδο και με επιμέρους σκορ 28-18 στο 4ο δεκάλεπτο, επικράτησαν με 86-77, για την 7η αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα 40 ριμπάουντ της Μυκόνου έναντι των 29 του Πανιωνίου αποτέλεσαν σημαντικό στατιστικό τομέα ως προς την έκβαση του ματς.

Η Μύκονος μετρά πλέον 3 νίκες – 3 ήττες σε 6 αναμετρήσεις στην GBL, χάρη στη 2η εντός έδρας νίκη της στην πρώτη ιστορική σεζόν της στα «μεγάλα σαλόνια». Η ομάδα του Ηλία Ζούρου υποχώρησε στο 0-7.

Η ομάδα του νησιού των Κυκλάδων πήρε 27 πόντους από τον Κέντρικ Ρέι και 18 από τον Ντέβιν Κάναντι, ενώ από 10 πρόσθεσαν οι Χέσον και Μουρ.

Ο Πανιώνιος είχε πρώτο σκόρερ τον Νέιτ Ουότσον με 17 πόντους. Double double σημείωσε ο Μαρκέλ Σταρκς με 14 πόντους και 12 ασίστ! Ο Τζάκσον Κρόιζερ πέτυχε 13 πόντους για τους «κυανέρυθρους».

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77

Μπορεί ο Κρόιζερ να σημείωσε τους πρώτους 6 πόντους του Πανιωνίου (2-6), αλλά η αντίδραση της Μυκόνου ήταν άμεση. Ο επιθετικός «οίστρος» του Κέντρικ Ρέι επέτρεψε στους νησιώτες να προσπεράσουν με 12-8 και μετά τρο τρίποντο του Σταρκς από πλευράς «κυανέρυθρων» (12-11), οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου επιδόθηκαν σε σερί 7-0 για το +8 (19-11), χάρη σε 5 ακόμη πόντους του Κέντρικ Ρέι και δίποντο του Ντέβιν Κάναντι. Ο τελευταίος σημείωσε και το τρίποντο στα 7΄΄ πριν την ολοκλήρωση της 1ης περιόδου, χάρη στο οποίο η Μύκονος προσπέρασε για πρώτη φορά με +11 (25-14).

Ο Πανιώνιος βελτιώθηκε επιθετικά και αμυντικά στη 2η περίοδο, χάρη στην ομαδικότητα που υπέδειξε (7 – 12 οι ασίστ στο πρώτο 20άλεπτο) και απάντησε με επιμέρους σκορ 17-26. Ηγέτης της ομάδας της Νέας Σμύρνης σ’ αυτό το διάστημα ήταν ο Νέιτ Ουότσον που είχε 11 πόντους στο ημίχρονο, ενώ οι Τζορτζ Πάπας και Μαρκέλ Σταρκς έδωσαν επίσης πόντους στους «κυανέρυθρους». Στον αντίποδα, ο Χέσον κυρίως από τη γραμμή των βολών και ο Άπλμπι ανέβαζαν το σκορ για τη Μύκονο, που είδε τον Πανιώνιο να την ισοφαρίζει (40-40), 33΄΄ πριν το ημίχρονο. Στα 18΄΄, ο Κάναντι διαμόρφωσε το σκορ του 2ου δεκαλέπτου, 42-40. Η Μύκονος είχε μαζέψει 23 ριμπάουντ έναντι 14ων του Πανιωνίου, αλλά δεν τα είχε αξιοποιήσει, όπως φαίνεται και από τη διαφορά μόλις 2 πόντων.

Αν και οι Κάναντι και Ρέι έφεραν τη Μύκονο στο +6 (46-40), ο Πανιώνιος με πιεστική άμυνα και πολυφωνία στην επίθεση… πάτησε γκάζι στην 3η περίοδο για να σημειώσει έκτοτε επιμέρους σκορ 5-17 και να προσπεράσει με +6 (51-57). Με 5 διαδοχικούς πόντους του Ρέι και κάρφωμα του Έβανς, η Μύκονος ανέκτησε το προβάδισμα (58-57) μετά από δικό της σερί 7-0, για να διαμορώσει το σκορ του 3ου δεκαλέπτου ο Ουότσον (58-59 υπέρ του Πανιωνίου).

Οι Μουν, Χέσον και Ρέι θα έφερναν τη Μύκονο στο +6 (67-61) στις αρχές της 4ης περιόδου, με τον Πανιώνιο να κυνηγά στο σκορ, αλλά να μην καταφέρνει να προσπεράσει. Οι Κέντρικ Ρέι και Ντέβιν Κάναντι το είχαν πάρει… προσωπικά, ο Μουρ ήταν καθοριστικός στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ ο Χέσον με κάρφωμα έφτασε τους 10 προσωπικούς πόντους (81-74), με 1:20΄΄ ν’ απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Τα νεύρα… έπιασαν κόκκινο, με τους Ουότσον και Κάναντι να τιμωρούνται με τεχνική ποινή, όπως και ο τεχνικός της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος λίγο αργότερα. Ο ΝτεΣιλντς υπέπεσε σε φάουλ στον Ρέι, για το 83-74, με 2/2 του Αμερικανού, στα 58΄΄. Ο Κρόιζερ κάρφωσε στα 18΄΄ για το 83-76, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Ο Λέμον για να… σταματήσει τον χρόνο έκανε φάουλ στον Βαγγέλη Μάντζαρη, ο οποίος ευστόχησε μόνο στη 2η βολή, για το 86-76. Ο Μουρ έκανε φάουλ στον Κρόιζερ στα 4΄΄, κι εκείνος ευστόχησε στη μία βολή (86-77) που ήταν και το τελικό σκορ του αγώνα, αφού ο Κάναντι αστόχησε σε λέι απ στην εκπνοή του χρόνου.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 8, Μουρ 10, Ρέι 27 (3), Γερομίχαλος 4, Κάναντι 18 (3), Καββαδάς, Σκουλίδας, Μάντζαρης 4, Χέσον 10, Έβανς 5

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ηλίας Ζούρος): Ουότσον 17, Λέμον 4, Σταρκς 14 (2), Λιούις 3, Κρόιζερ 13, Πάπας 5 (1), Τσαλμπούρης 10 (2), Οικονομόπουλος, ΝτεΣιλντς 11 (1), Πατρίκης