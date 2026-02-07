Greek Basketball League: Με την... υπογραφή του Βαν Τούμπεργκεν «καθάρισε» τον Ηρακλή το Περιστέρι (92-74) - Real.gr

Εύκολο απόγευμα είχε σήμερα, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Ηρακλή το Περιστέρι. Κέρδισε με 92-74, μέτρησε την 7η νίκη του στο πρωτάθλημα και κάλυψε τη διαφορά των 14 πόντων (73-59), με την οποία έχασε στη μάχη του πρώτου γύρου στο Ιβανώφειο.

Την επιτυχία του… υπέγραψε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 28 πόντους (οι 18 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Στοίχισαν τα 19 λάθη και η επιθετική δυστοκία στον «Γηραιό», πρώτος σκόρερ για τον οποίο ήταν ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74

Αποδοτικότερος στην εκκίνηση της αναμέτρησης ο Ηρακλής, γεγονός που του έδωσε προβάδισμα στο 3’ -με τους Φάντερμπερκ, Γουέρ, Μωραΐτη να εκτελούν- με +4 (5-9).

Κάπου εκεί το πήρε πολύ… προσωπικά ο Βαν Τούμπεργκεν, η ‘δράση’ του οποίου, συνδυαστικά με τα πολλά λάθη που έκανε ο «Γηραιός», επέτρεψε στο Περιστέρι να «γράψει» επιμέρους 20-4 και να αποκτήσει τα ηνία στο σκορ στο 12’ με +15 (28-13). Διαφορά την οποία είχε περίπου στο ίδιο επίπεδο στο 17’ (37-25), στο 21’ (46-33) , ενώ στο 25’ ξέφυγε με +18 (58-40).

Στο 29’ οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +20 (67-47), τελειώνοντας, επί της ουσίας, με το ματς.

Διαδοχικά τρίποντα από τον Παπαδάκη, στο 34’, έστειλαν το Περιστέρι στο +23 (78-55), το οποίο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε στον αγώνα.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 12 (2), Καρντένας 2, Βαν Τούμπεργκεν 28 (1), Κακλαμανάκης 13, Γιάνκοβιτς 4, Πέιν 2, Ιτούνας , Μουράτος 11 (1), Χάρις 10, Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 2.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 20, Ράιτ-Φόρμαν 17 (1), Μωραΐτης 9 (2), Γουέρ 2, Έντλερ-Ντέιβις 8, Στρονγκ 7 (1), Σμιθ 11, Τσιακμάς, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας.