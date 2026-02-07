Greek Basketball League: Με την... υπογραφή του Βαν Τούμπεργκεν «καθάρισε» τον Ηρακλή το Περιστέρι (92-74) - Real.gr

Σύνοψη από το
- Το Περιστέρι είχε εύκολο απόγευμα απέναντι στον Ηρακλή, κερδίζοντας με 92-74 για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League. Με αυτή τη νίκη, έφτασε τις 7 στο πρωτάθλημα και κάλυψε τη διαφορά των 14 πόντων από την ήττα του πρώτου γύρου.
- Την επιτυχία του Περιστερίου «υπέγραψε» ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 28 πόντους, εκ των οποίων οι 18 σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο.
- Στον «Γηραιό» στοίχισαν τα 19 λάθη και η επιθετική δυστοκία, με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ να είναι ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του με 20 πόντους.
Εύκολο απόγευμα είχε σήμερα, στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για τη 18η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον Ηρακλή το Περιστέρι. Κέρδισε με 92-74, μέτρησε την 7η νίκη του στο πρωτάθλημα και κάλυψε τη διαφορά των 14 πόντων (73-59), με την οποία έχασε στη μάχη του πρώτου γύρου στο Ιβανώφειο.
Την επιτυχία του… υπέγραψε ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν, ο οποίος τελείωσε το ματς με 28 πόντους (οι 18 από τους οποίους στο πρώτο ημίχρονο, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).
Στοίχισαν τα 19 λάθη και η επιθετική δυστοκία στον «Γηραιό», πρώτος σκόρερ για τον οποίο ήταν ο Ντι Τζέι Φάντερμπερκ (20 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).
Τα δεκάλεπτα: 21-13, 42-33, 67-49, 92-74
Αποδοτικότερος στην εκκίνηση της αναμέτρησης ο Ηρακλής, γεγονός που του έδωσε προβάδισμα στο 3’ -με τους Φάντερμπερκ, Γουέρ, Μωραΐτη να εκτελούν- με +4 (5-9).
Κάπου εκεί το πήρε πολύ… προσωπικά ο Βαν Τούμπεργκεν, η ‘δράση’ του οποίου, συνδυαστικά με τα πολλά λάθη που έκανε ο «Γηραιός», επέτρεψε στο Περιστέρι να «γράψει» επιμέρους 20-4 και να αποκτήσει τα ηνία στο σκορ στο 12’ με +15 (28-13). Διαφορά την οποία είχε περίπου στο ίδιο επίπεδο στο 17’ (37-25), στο 21’ (46-33) , ενώ στο 25’ ξέφυγε με +18 (58-40).
Στο 29’ οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με +20 (67-47), τελειώνοντας, επί της ουσίας, με το ματς.
Διαδοχικά τρίποντα από τον Παπαδάκη, στο 34’, έστειλαν το Περιστέρι στο +23 (78-55), το οποίο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη διαφορά που είχε στον αγώνα.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 12 (2), Καρντένας 2, Βαν Τούμπεργκεν 28 (1), Κακλαμανάκης 13, Γιάνκοβιτς 4, Πέιν 2, Ιτούνας , Μουράτος 11 (1), Χάρις 10, Παπαδάκης 8 (2), Κάριους 2.
ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Φάντερμπερκ 20, Ράιτ-Φόρμαν 17 (1), Μωραΐτης 9 (2), Γουέρ 2, Έντλερ-Ντέιβις 8, Στρονγκ 7 (1), Σμιθ 11, Τσιακμάς, Καμπουρίδης, Χρηστίδης, Σίλας.