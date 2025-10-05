Greek Basketball League: Ο Μήτογλου έβαλε με το... δεξί τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα (93-83 τον ΠΑΟΚ) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 22 πόντους.

Με τον Χρήστο Σερέλη όρθιο στον πάγκο του, λόγω της τιμωρίας του Εργκίν Αταμάν από τους περσινούς τελικούς, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-83 του ΠΑΟΚ στο Τ-Center, στην πρεμιέρα της Greek Basketball League.

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο MVP, έχοντας συγκομιδή 22 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 12 πόντους στα 20 λεπτά που αγωνίστηκε, ενώ ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ από το πρώτο δεκάλεπτο έκανε σημαντική δουλειά στη ρακέτα, με 11 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Τι Τζέι Σορτς είχε 10 πόντους και 3 ασίστ, ενώ ο Χολμς πέτυχε 8 πόντους και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

Χωρίς τους Κώστα Σλούκα, Τσεντί Οσμάν και Ομέρ Γιουρτσεβέν παρατάχθηκε ο Παναθηναϊκός. Ο αρχηγός έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, ενώ οι δύο Τούρκοι των «πρασίνων» επελέγησαν ως οι δύο ξένοι εκτός δωδεκάδας, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει εννεά ξένους στο ρόστερ και από φέτος στην GBL επιτρέπονται 6+2.

Από τον ΠΑΟΚ ξεχώρισε ο Κέι Τζέι Τζάκσον με 22 πόντους. Ο Τόμας Ντίμσα είχε 14 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ, ενώ 9 ριμπάουντ μάζεψε για την ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς ο Μάρβιν Τζόουνς (και 13 πόντους).

Τα δεκάλεπτα: 20-10, 51-31, 72-58, 93-83