Greek Basketball League: Θρίλερ στη Γλυφάδα, ο Προμηθέας «λύγισε» τον Πανιώνιο (95-101) - Real.gr

Ο Προμηθέας Πάτρας αναδείχθηκε νικητής σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της σεζόν, επικρατώντας με 101-95 του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της GBL, σε αναμέτρηση που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Με τη νίκη αυτή, οι Πατρινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 5-5, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη διαδοχική επιτυχία τους στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο Πανιώνιος γνώρισε ακόμη μία ήττα, υποχωρώντας στο 1-8 και παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με την απογοήτευση να είναι εμφανής στο φινάλε της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι είχε διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι για μεγάλο διάστημα. Στο τέλος, ο Προμηθέας βρήκε τις κρίσιμες λύσεις, σκοράροντας σε καθοριστικά σημεία και αντέχοντας στην πίεση των γηπεδούχων.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στη GBL, με 23 πόντους (10/10 δίποντα) και 16 ριμπάουντ, εκ των οποίων τα 9 επιθετικά. Συνολικά, ο Προμηθέας εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στα επιθετικά ριμπάουντ (18), από τα οποία προήλθαν 27 πόντοι. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ρομπ Γκρέι με 21 πόντους, καθώς και του Κένταλ ΜακΚάλουμ, που πρόσθεσε 16 πόντους και 6 ασίστ.

Από την πλευρά του Πανιωνίου, ξεχώρισε ο Στέντμον Λέμον με 23 πόντους, ενώ 18 σημείωσε ο Γιώργος Τσαλμπούρης και 15 ο Ματ Λιούις.

Τα δεκάλεπτα: 30-25, 52-51, 74-73, 95-101

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Ζούρος): Γουάτσον 8, Λέμον 23 (3), Σταρκς, Λούις 15 (3), Κρούζερ 2, Πάπας 1, Τσαλμπούρης 18 (2), Γόντικας 12, Χαντς 11 (2), Πατρίκης, Γκίκας 5 (1)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Σεγκούρα): Χάμοντς 7, ΜακΚόλουμ 12 (2), Γκρέι 21 (2), Πόλικαπ 6, Μακούρα 14 (4), Χάρις 9 (1), Πλώτας 2, Μπαζίνας 3 (1), Λάγιος, Καραγιαννίδης 23, Σταυρακόπουλος