Greek Basketball League: Ζορίστηκε, αλλά κατέβαλε το Περιστέρι ο Παναθηναϊκός (94-86) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βγάζοντας ενέργεια και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε σήμερα στο Telekom Center Athens, για τη 14η αγωνιστική της Greek Basketball League, του Περιστερίου με 94-86. Σε ένα παιχνίδι που «ίδρωσε» περισσότερο από όσο, ενδεχομένως, περίμενε απέναντι στο ανταγωνιστικό σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου και είχε εκτός παρκέ τους Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, τους οποίους ο Έργκιν Άταμαν επέλεξε να ξεκουράσει.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στη ρακέτα (46-34 τα ριμπάουντ), βρέθηκαν περισσότερες φορές στη γραμμή της φιλανθρωπίας (26/34 με 13/18 οι βολές) και είχαν καταλυτικούς στην επικράτησή τους τους Τσέντι Όσμαν (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Κώστα Σλούκα (13 πόντοι, 4 ασίστ), Βασίλη Τολιόπουλο (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ χωρίς λάθος). Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι ήταν ο Γουίλ Κάριους (14 πόντοι, με 4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86

Με δυναμισμό και επιθετική πολυφωνία (Ρογκαβόπουλος, Χολμς, Σορτς, Ερνανγκόμεθ), ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με 10-0. Διαφορά την οποία είχε στο ίδιο περίπου επίπεδο ως τα μισά της πρώτης περιόδου (16-8), όταν το Περιστέρι, βρίσκοντας σταδιακά καλύτερα πατήματα στο παρκέ και έχοντας βασικό εκτελεστή τον Κάριους, “έτρεξε” επιμέρους 8-21 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 12’ με +5 (24-29).

Η παρουσία του Τολιόπουλου στο παρκέ, το έργο του οποίου στήριξαν οι Όσμαν, Ρογκαβόπουλος, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο ματς τον Παναθηναϊκό στο 18’ με +3 (46-43). Οι φιλοξενούμενοι, όμως, «απάντησαν» με σερί 0-9, με κινητήριους μοχλούς τους Νίκολς, Βαν Τούμπεργκεν, Καρντένας, και απέκτησαν «αέρα» έξι πόντων στο 21’ (46-52).

Προβάδισμα που κράτησαν με +4 (56-60) ως το 25’, όταν άρχισαν να «φορτώνονται» με φάουλ και οι «πράσινοι» με σερί 10-0 και κύριο εκφραστή τον Σλούκα, ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό και ξέφυγαν με +6 (66-60) στο 27’.

Στο 31’ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +9 (76-67), στο 35’ στο +17 (88-71) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το παιχνίδι. Το Περιστέρι μείωσε στο 38’ στους 7 πόντους (89-82), η προσπάθειά του, εντούτοις, για ολική ανατροπή έμεινε εκεί.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Άταμαν): Σορτς 11 (1), Χολμς 9, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 1, Ερνανγκόμεθ 10 (1), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 17 (1), Σλούκας 13 (1), Σαμοντούροφ 2, Τολιόπουλος 11, Γιούρτσεβεν 7.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 11 (1), Καρντένας 11 (1), Βαν Τούμπεργκεν 8, Πέιν 10, Γιάνκοβιτς 6, Ιτούνας, Μουράτος 5 (1), Τζιάλλας 2, Κακλαμανάκης 6, Χάρις 13 (1), Κάριους 14 (4).