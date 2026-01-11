Greek Basketball League: Ζορίστηκε, αλλά κατέβαλε το Περιστέρι ο Παναθηναϊκός (94-86) - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Περιστερίου με 94-86 στο Telekom Center Athens για τη 14η αγωνιστική της Greek Basketball League. Η ομάδα «ίδρωσε» περισσότερο από όσο περίμενε, χωρίς τους Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ.
- Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στη ρακέτα με 46-34 ριμπάουντ και βγάζοντας ενέργεια από τα μισά της τρίτης περιόδου, ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό. Καταλυτικοί στην επικράτηση ήταν οι Τσέντι Όσμαν (17π.), Κώστας Σλούκας (13π.) και Βασίλης Τολιόπουλος (11π.).
- Το Περιστέρι, με βασικό εκτελεστή τον Γουίλ Κάριους (14π.), πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 12’ με +5 και απέκτησε «αέρα» έξι πόντων στο 21’ (46-52), διατηρώντας το ανταγωνιστικό του πρόσωπο για μεγάλο διάστημα.
Βγάζοντας ενέργεια και μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τα μισά της τρίτης περιόδου και μετά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε σήμερα στο Telekom Center Athens, για τη 14η αγωνιστική της Greek Basketball League, του Περιστερίου με 94-86. Σε ένα παιχνίδι που «ίδρωσε» περισσότερο από όσο, ενδεχομένως, περίμενε απέναντι στο ανταγωνιστικό σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου και είχε εκτός παρκέ τους Κέντρικ Ναν, Κένεθ Φαρίντ, τους οποίους ο Έργκιν Άταμαν επέλεξε να ξεκουράσει.
Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στη ρακέτα (46-34 τα ριμπάουντ), βρέθηκαν περισσότερες φορές στη γραμμή της φιλανθρωπίας (26/34 με 13/18 οι βολές) και είχαν καταλυτικούς στην επικράτησή τους τους Τσέντι Όσμαν (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Κώστα Σλούκα (13 πόντοι, 4 ασίστ), Βασίλη Τολιόπουλο (11 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ χωρίς λάθος). Πρώτος σκόρερ για το Περιστέρι ήταν ο Γουίλ Κάριους (14 πόντοι, με 4/8 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ).
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86
Με δυναμισμό και επιθετική πολυφωνία (Ρογκαβόπουλος, Χολμς, Σορτς, Ερνανγκόμεθ), ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο δίλεπτο της αναμέτρησης με 10-0. Διαφορά την οποία είχε στο ίδιο περίπου επίπεδο ως τα μισά της πρώτης περιόδου (16-8), όταν το Περιστέρι, βρίσκοντας σταδιακά καλύτερα πατήματα στο παρκέ και έχοντας βασικό εκτελεστή τον Κάριους, “έτρεξε” επιμέρους 8-21 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 12’ με +5 (24-29).
Η παρουσία του Τολιόπουλου στο παρκέ, το έργο του οποίου στήριξαν οι Όσμαν, Ρογκαβόπουλος, έκαναν ξανά «αφεντικό» στο ματς τον Παναθηναϊκό στο 18’ με +3 (46-43). Οι φιλοξενούμενοι, όμως, «απάντησαν» με σερί 0-9, με κινητήριους μοχλούς τους Νίκολς, Βαν Τούμπεργκεν, Καρντένας, και απέκτησαν «αέρα» έξι πόντων στο 21’ (46-52).
Προβάδισμα που κράτησαν με +4 (56-60) ως το 25’, όταν άρχισαν να «φορτώνονται» με φάουλ και οι «πράσινοι» με σερί 10-0 και κύριο εκφραστή τον Σλούκα, ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό και ξέφυγαν με +6 (66-60) στο 27’.
Στο 31’ ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +9 (76-67), στο 35’ στο +17 (88-71) και «καθάρισε», ουσιαστικά, το παιχνίδι. Το Περιστέρι μείωσε στο 38’ στους 7 πόντους (89-82), η προσπάθειά του, εντούτοις, για ολική ανατροπή έμεινε εκεί.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Έργκιν Άταμαν): Σορτς 11 (1), Χολμς 9, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 1, Ερνανγκόμεθ 10 (1), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 17 (1), Σλούκας 13 (1), Σαμοντούροφ 2, Τολιόπουλος 11, Γιούρτσεβεν 7.
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 11 (1), Καρντένας 11 (1), Βαν Τούμπεργκεν 8, Πέιν 10, Γιάνκοβιτς 6, Ιτούνας, Μουράτος 5 (1), Τζιάλλας 2, Κακλαμανάκης 6, Χάρις 13 (1), Κάριους 14 (4).