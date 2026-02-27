Γρηγορίου: «Πολύ σημαντική ευθύνη να είσαι στον Άρη – Στόχος η 5η θέση» - Real.gr

Τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Άρη έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου πριν τη σημερινή προπόνηση, ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως είναι πολύ σημαντική ευθύνη να είσαι στον Άρη και πρέπει αυτός και το επιτελείο του να φανούν αντάξιοι της ιστορίας του συλλόγου.

Οριοθέτησε τον στόχο της ομάδας, λέγοντας πως είναι η 5η θέση, ενώ σημείωσε πως στις συζητήσεις του με τους ποδοσφαιριστές αντιλήφθηκε πως οι παίκτες δείχνουν εγκλωβισμένοι, λόγω της βαθμολογικής κατάστασης.

Παράλληλα, έδωσε και συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκριση, ενώ για το ματς με τους πράσινους τόνισε πως οι ποδοσφαιριστές του πρέπει να είναι πειθαρχημένοι.

«Πολύ σημαντική ευθύνη να είσαι στον Άρη. Θα πρέπει να φανούμε αντάξιοι στον ιστορικό κόσμο του Άρη και στη βαριά φανέλα της ομάδας. Χωρίς να έχουμε την πολυτέλεια. Χωρίς να έχουμε δικαιολογία. Πρέπει άμεσα να βάλουμε τη δική μας πινελιά. Να δούμε τα θέλω του Άρη. Στα επόμενα ματς πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να πάμε τον Άρη εκεί που του αρμόζει. Η ομάδα διαθέτει καλή οργάνωση, καλούς παίκτες με βαριά βιογραφικά», ανέφερε αρχικά.

Για την ομιλία με τους παίκτες: «Εισέπραξα ότι οι παίκτες χρειάζονται μπουστάρισμα. Αυτά τα παιδιά νιώθουν εγκλωβισμένα με τη βαθμολογική κατάσταση και την εικόνα. Αυτά δεν αρμόζουν στον Άρη. Αυτοί αναζητούν να βρουν τον εαυτό τους και να πάρουν ότι πρέπει ως ποδοσφαιριστές».

Για τον στόχο: «Στόχος είναι η 5η θέση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Να κυνηγήσουμε αυτό τον στόχο».

Για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Να δώσω συγχαρητήρια για τη χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού, όπως και σε κάθε ελληνική ομάδα. Παίζουμε με έναν αντίπαλο που έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία μετά και το χθεσινό αποτέλεσμα. Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω τα παιδιά να είναι πειθαρχημένα».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει στον κόσμο του Άρη: «Όχι μόνο στον κόσμο του Άρη και στις απαιτήσεις που υπάρχουν. Είμαστε εδώ για να δώσουμε το 100%. Να πάρουμε από τα παιδιά το μάξιμουμ από αυτό που μπορούν να κάνουν. Ευελπιστώ αυτό το κλίμα να αλλάξει. Ο κόσμος είναι ο 12ος παίκτης του Άρη. Καταλαβαίνω το μούδιασμα και την απογοήτευση. Υπόσχομαι από σή

ΠΗΓΗ: filathlos.gr