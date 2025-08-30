H φανέλα του Ζότα στην εθνική Πορτογαλίας παραδόθηκε στον Νέβες - Real.gr

Οι ιθύνοντες της πορτογαλικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, απέτισαν φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα παραδίδοντας τη φανέλα με τον αριθμό 21 στον στενό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του Ρούμπεν Νέβες, μετά τον θάνατο του επιθετικού σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζότα σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών και μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, στην βορειοδυτική Ισπανία, όταν η Λαμποργκίνι τους, βγήκε από τον δρόμο και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ο Νέβες και ο Ζότα ήταν συμπαίκτες στην Γουλβς.

«Ξέρουμε τι σήμαινε ο Ντιόγκο για τον καθένα μας και τον αντίκτυπο που είχε στην ζωή μας. Θέλουμε να τιμούμε τη μνήμη του, καθημερινά. Θα είναι μαζί μας και θα είναι ακόμη μία δύναμη που θα μας βοηθά να πετύχουμε τους στόχους μας. Το παράδειγμα του Ντιόγκο είναι φως για εμάς. Θα κουβαλάμε το πνεύμα του στις καρδιές μας», δήλωσε ο Μαρτίνεθ στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:. «Η απουσία του Ντιόγκο είναι παράγοντας ενότητας, κινήτρου και ευθύνης, επειδή ο Ντιόγκο ήθελε να κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο και είμαστε εδώ για να αγωνιστούμε και να πετύχουμε αυτό το όνειρο. Μπορώ επίσης να ανακοινώσω ότι η φανέλα με τον αριθμό 21 θα πάει στον Ρούμπεν Νέβες, επειδή με αυτόν τον τρόπο, αυτός ο αριθμός θα παραμείνει στο γήπεδο και με όλους μας. Είχε μια πολύ στενή σχέση με τον Ντιόγκο και είναι το ιδανικό άτομο για να τον εκπροσωπήσει».