H Γκιμαράες σήκωσε το Λιγκ Καπ μετά από τελικό-θρίλερ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ιστορικές στιγμές για τη Βιτόρια Γκιμαράες, η οποία κέρδισε χθες βράδυ την Μπράγκα με ανατροπή (2-1) και σήκωσε το πρώτο Λιγκ Καπ στην ιστορία της.

Η Μπράγκα άνοιξε το σκορ με φοβερή εκτέλεση φάουλ του Ντόργκελες στο 17ο λεπτό, αλλά στο 59’ ο Σάμου ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι. Μάλιστα, στο 83ο λεπτό ο Εντόι έκανε το 2-1 με κεφαλιά μετά από κόρνερ.

Στο 97’ ο Μέντες έκανε πέναλτι στον Βίκτορ Γκόμεθ και αποβλήθηκε και η Μπράγκα είχε τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ωστόσο, ο Τσαρλς Σίλβα απέκρουσε την εκτέλεση του Σαλασάρ και χάρισε τον τίτλο στην Γκιμαράες.