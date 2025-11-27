H KAE ΠΑΟΚ πέρασε και επίσημα στα χέρια του Μυστακίδη - Real.gr

H ΚΑΕ ΠΑΟΚ περνάει και επίσημα σε νέα εποχή, καθώς έπεσαν οι υπογραφές ανάμεσα σε Αριστοτέλη Μυστακίδη και τον μπασκετικό Δικέφαλο. Έτσι, πλέον ο Έλληνας επιχειρηματίας γίνεται αφεντικό στους ασπρόμαυρους και η υπόθεση κλείνει με αίσιο τέλος.

Πλέον, το επόμενο βήμα είναι να μπουν 5.5 εκατομμύρια από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. στις 17 Δεκεμβρίου.

Ο Μυστακίδης πλέον θα ελέγχει το 61% των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς απέκτησε τις μετοχές που ανήκαν στον Θανάση Χατζόπουλο, τον Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και Ηλία Βιολίδη.

To deal σφραγίστηκε το πρωί της Πέμπτης (27/11) σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.

