H UEFA αποθεώνει τον Ολυμπιακό – Διθυραμβικά σχόλια για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός πέρασε με πάταγο από την έδρα του Άγιαξ και κατέκτησε μια πανάξια πρόκριση στην φάση των πλέι οφ του Champions League, εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη στο Άμστερνταμ, με τους Ζέλσον και Έσε να πετυχαίνουν τα δύο γκολ και θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως ο Ολυμπιακός εμφάνισε και στην έδρα του Άγιαξ, όλα τα στοιχεία της ταυτότητας που έχει στο παιχνίδι του.

Η εξαιρετική φυσική κατάσταση των παικτών της ελληνικής ομάδας, αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στο Ρέντη από τον Χρήστο Μουρίκη, επιτρέπει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εφαρμόσει με μεγάλη άνεση το πλάνο του.

Να πιέσει ψηλά, να μην αφήσει ακάλυπτους χώρους και να κάνει δύσκολη την… ζωή των αντιπάλων του Ολυμπιακού με αδιάκοπο πρέσινγκ σε κάθε εκατοστό του γηπέδου.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάζεται να έχει γίνει μια τέλεια δουλειά στο προπονητικό κέντρο των πρωταθλητών Ελλάδος, από τον προπονητή φυσικής κατάστασης του Ολυμπιακού.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως και στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στην φυσική κατάσταση των παικτών του Ολυμπιακού και την πίεση που άσκησαν στους Ολλανδούς.

«Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει ψηλά και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και οι παίκτες της ελληνικής ομάδας είχαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, την καλή τους φυσική κατάσταση», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της δημοσιογράφου, Έμιλι Μπόιλ, η οποία περιέγραψε τον αγώνα στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, για την ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε, ότι ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα καλά τρεξίματα που έχει η ομάδα του, στην καλή της φυσική κατάσταση, μετά τη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στο «Καραϊσκάκη».

Ο Μέντι είχε εκφράσει την απόλυτη ικανοποίησή του για τα χιλιόμετρα που είχαν κάνει οι «ερυθρόλευκοι» τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το πόσο έτρεξαν και προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε και ήταν πολύ απαιτητικό. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι».

Κι έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να επισημάνουμε, πως σε πλήρη ετοιμότητα ήταν και οι παίκτες που μπήκαν στο ματς από τον πάγκο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Σιπιόνι. Ο νεαρός Αργεντίνος μπήκε στην «μάχη» κι έδειξε πως ήταν καλά προετοιμασμένος για τον σημαντικό αγώνα, καθώς με τα τρεξίματά του βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την αμυντική λειτουργία των πειραιωτών.

Είναι προφανές ότι τα παιχνίδια του Champions League είναι κάτι παραπάνω από… απαιτητικά και η δουλειά στον τομέα της φυσικής κατάστασης είναι καθοριστική, για να πετύχει μια ομάδα τον στόχο της.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την πρόκριση στην φάση των πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι έχουν να λένε για την εξαιρετική φυσική κατάσταση που είχαν στους οκτώ δύσκολους αγώνες της League Phase του Champions League.

