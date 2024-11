Η 21χρονη οπαδός που έγινε viral και σύμβολο της Ρασίνγκ Κλουμπ

Σε συνέντευξή της στο «Ge.globo.com» η Μαριάντζελα εξέφρασε τη χαρά της αποκαλύπτοντας ότι θα ήθελε να ήταν πουλί για να δει τα πάντα γύρω της. «Ξέχασα τον φόβο μου και βίωσα τη σπουδαιότερη στιγμή μου ως οπαδός» είπε. Βοηθός στη μπουτίκ της Ρασίνγκ Κλουμπ, κληρονόμησε το πάθος της για την ομάδα από τον νονό της το 2010. Για εκείνη η αγάπη για την ομάδα είναι πηγή ελπίδας μέσα στις δυσκολίες της ζωής. «Χρειάζομαι κάτι για να με παρακινήσει να συνεχίσω. Η θεραπεία μου είναι Ρασίνγκ» δήλωσε.

Marianela Cagni, torcedora do Racing que foi fotografada no alambrado do El Cilindro, em entrevista ao 'GE'.

"Minha terapia é o Racing. Eu me desconecto de tudo quando tenho que ver o Racing. Eu estava tão emocionada. Tudo que eu queria era ser um pássaro e voar para conseguir… pic.twitter.com/Lq9CuMIg8t