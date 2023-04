Η Αλ Νασρ αποκλείστηκε, ο Κριστιάνο είχε νεύρα και τα… έβαλε με τον πάγκο της ομάδας του - ΒΙΝΤΕΟ

Με το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου, ο Κριστιάνο πήγε απογοητευμένος και οργισμένος στα αποδυτήρια και δεν παρέλειψε να τα... βάλει και με τον πάγκο της Αλ Νασρ.

@Cristiano Ronaldo fumes at his own bench after @AlNassrFC_EN go in behind at half-time. ?? pic.twitter.com/8y4insomL1