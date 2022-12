Η Αργεντινή, ο Μέσι, ο θρίαμβος: Ντελίριο για τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο της «αλμπισελέστε» - ΒΙΝΤΕΟ

Οι Αργεντινοί κατέκλυσαν τους δρόμους και τις πλατείες της πρωτεύουσας και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την πολυπόθητη κατάκτηση του Μουντιάλ, πρώτη μετά το 1986 και τρίτη συνολικά στην ιστορία τους.

Ένα τρόπαια που φέρει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του ηγέτη τους, Λιονέλ Μέσι, για τον οποίον πανηγυρίζουν επίσης!

Δείτε σχετικά βίντεο από το Μπουένος Άιρες κατά τη στιγμή του τελευταίου πέναλτι.

Ο Λιονέλ Μέσι χάθηκε στην αγκαλιά των παιδιών του Ο Λιονέλ Μέσι κατάκτησε το πρώτο του Μουντιάλ και μάλιστα αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, με τις εμφανίσεις του με την Αργεντινή.

Ο Μέσι πήρε το βραβείο του MVP, το μετάλλιο του παγκόσμιου πρωταθλητή και αφού χάιδεψε το βαρύτιμο τρόπαιο, φόρεσε μια βασιλική τήβεννο και το σήκωσε στον ουρανό του Κατάρ.

Ο ηγέτης της Αργεντινής συμμετείχε στους πανηγυρισμούς των παικτών και… υποδέχθηκε την οικογένεια του στον αγωνιστικό χώρο, για να μοιραστεί μαζί τους την τεράστια επιτυχία του.

Μάλιστα, υπήρξε μια ιδιαίτερη στιγμή, με τους τρεις γιους του (Τιάγκο, Τσίρο και Ματέο) να πέφτουν πάνω του, με τον Μέσι να… χάνεται στην αγκαλιά τους.

Οι ευτυχισμένοι οπαδοί της Αλμπισελέστε βρίσκονται στον έβδομο ουρανό κι έστησαν ήσει ένα φοβερό πάρτι έξω από το γήπεδο.

Τα ονόματα του Λιονέλ Μέσι και του Ντιέγκο Μαραντόνα είναι αυτά που τραγουδήθηκαν με τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό από τα χείλη των οπαδών ενώ τη δική του τιμητική έχει και το... γνωστό «Campeones, campeones».

Την παράσταση «έκλεψε» για τα καλά ο κύριος με την μεγάλη κούκλα του Μέσι.

«Είχα προαίσθημα ότι αυτό ήταν δικό μου»

Ο MVP του Μουντιάλ 2022 και κάτοχος του τροπαίου, Λιονέλ Μέσι, με αυτήν τη νέα ιδιότητα έκανε δηλώσεις στις οποίες υποστήριξε πως είχε διαισθανθεί την... κατάληξη του τελικού κόντρα στη Γαλλία.

«Ήξερα ότι ο Θεός θα μας το έδινε, είχα το προαίσθημα ότι αυτό ήταν δικό μου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε την επιστροφή στην Αργεντινή για να δούμε πόσο τρελοί θα είναι οι πανηγυρισμοί. Αυτό το τρόπαιο το ήθελα σε όλη τη ζωή μου. Ήταν το παιδικό όνειρό μου».

??? "MIRÁ LO QUE ES, ES HERMOSA. ¿SABÉS CUÁNTO LA VOY A BESAR?" ?? Firma: EL CAPITÁN ??? @gastonedul#TyCSportsMundialpic.twitter.com/n4ZvVjKGGm — TyC Sports (@TyCSports) December 18, 2022

Όλα τα ρεκόρ που «έσπασε» ο μυθικός Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Ο Pulga παράλληλα με την κούπα έγινε κάτοχος μίας σειράς από ρεκόρ. Συγκεκριμένα, ο Μέσι βρίσκεται στην κορυφή των συμμετοχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο, έχοντας 26 παιχνίδια στην... πλάτη του, ένα περισσότερο από τον Λόταρ Ματέους. Παράλληλα, είναι πρώτος και σε λεπτά συμμετοχής ξεπερνώντας τον Μαλντίνι. Ο Μέσι πέτυχε δύο γκολ κόντρα στους Γάλλους και έγραψε ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που κατάφερε να σκοράρει σε όλες τις νοκ-άουτ φάσεις της διοργάνωσης. Την ίδια ώρα είναι και πρώτος στα Παγκόσμια Κύπελλα σε συνεισφορά σε τέρματα (γκολ + ασίστ) μετρώντας από το 1966, όπως και σε γκολ σε κορυφαία διοργάνωση (Παγκόσμιο Κύπελλο + Copa America). Ο Pulga κατέκτησε και το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη του τουρνουά. Έτσι, έγινε ο πρώτος που καταφέρνει να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο δύο φορές. Τέλος, ο Μέσι έφτασε τα 13 γκολ σε Μουντιάλ και βρίσκεται στην 4η θέση των all time scorers ξεπερνώντας τον Πελέ.

Μουντιάλ 2022: Καλύτερος τερματοφύλακας ο μαγικός Μαρτίνες

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να πήρε και δικαίως όλη την δόξα για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή, αλλά ένας από τους παίκτες που συνέβαλαν τα μέγιστα στο να κατακτηθεί το «άγιο δισκοπότηρο» του ποδοσφαίρου ήταν ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.

Ο πορτιέρο της Αργεντινής αναδείχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας του Μουντιάλ, κάτι απολύτως λογικό με όσα έκανε όχι μόνο στον τελικό, αλλά από το ματς με την Αυστραλία και μετά.

Με την Ολλανδία ήταν μαγικός στα πέναλτι, ενώ στον τελικό εκτός των πέναλτι έκανε και την μαγική απόκρουση στις καθυστερήσεις της παράτασης. Ε τι άλλο να έκανε;