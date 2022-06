Η Αργεντινή στέφθηκε υπερπρωταθλήτρια κόσμου - Κέρδισε 3-0 την Ιταλία

Η Αργεντινή μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, πίεζε και δημιουργούσε συνεχώς ευκαιρίες. Παρόλα αυτά, η Ιταλία είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για να ανοίξει το σκορ, όταν ο Μπερναρντέσκι έκανε τι παράλληλο γύρισμα, αλλά ο Ρομέρο έκοψε τελευταία στιγμή πριν εκτελέσει ο Μπελότι. Στην συνέχεια του αγώνα ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο κύριος εκφραστής των φάσεων της Αργεντινής.

Στο 28ο λεπτό έκανε μια φοβερή ατομική ενέργεια ρολάροντας πάνω στον Ντι Λορέντσο, γύρισε παράλληλα στον Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος άνοιξε το σκορ. Αυτό το γκολ έδωσε πολύ καλό ρυθμό στο ματς, το οποίο πάντως είχε και πολλές δυνατές μονομαχίες.

Η Αργεντινή είχε πάρει φόρα, είχε την υπεροχή και τη μετουσίωσε σε δεύτερο γκολ, στο 45+1’ όταν ο Άνχελ Ντι Μαρία με μια φανταστική λόμπα έκανε το 2-0, ύστερα από κάθετη πάσα του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε με τον ίδιο ρυθμό. Η Αργεντινή πίεζε και είχε την κατοχή της μπάλας. Στο 60’ ο Ντι Μαρία έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, σούταρε, αλλά ο Ντοναρούμα έκανε μια σπουδαία επέμβαση και τελευταία στιγμή έδιωξε.

Δεν σταμάτησε εκεί ο Αργεντινός και δυο λεπτά αργότερα έκανε ένα υπέροχο βολέ, αλλά ο Ντοναρούμα ήταν ξανά εκεί για να του πει «όχι». Στο 64’ ο Μέσι έδωσε… έτοιμο γκολ στον Λο Σέλσο, αλλά εκείνος μέσα από τη μικρή περιοχή δεν κατάφερε να σκοράρει.

CHAMPIONS! CHAAAMPIOOONS! CHAAAAAAAMPIOOOOOONS! Argentina ???? wins back to back #Finalissima ?? trophies, last time under Diego Maradona and this time under Leo Messi pic.twitter.com/9LrrQgeW63