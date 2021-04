Η Formula 1 πάει και στο Μαϊάμι από το 2022

Το Miami GP θα πραγματοποιηθεί στο Miami Gardens, έδρα των Μαϊάμι Ντόλφινς του NFL (αμερικάνικο ποδόσφαιρο),περίπου τριάντα χιλιόμετρα βόρεια του Μαϊάμι.

Η ημερομηνία του GP δεν έχει αποφασιστεί ακόμα.

WE"RE GOING TO MIAMI ??

Starting in 2022, F1 has signed a 10-year deal to race at a circuit around Miami's iconic Hard Rock Stadium