Η ιστορία της φωτογραφίας του Λιονέλ Μέσι με τον μόλις 5 μηνών Λαμίν Γιαμάλ - ΦΩΤΟ

Η συγκεκριμένη τα τελευταία 24ωρα έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση με αφορμή την προβολή της μέσα από τα social media, καθώς το μωρό της φωτό δεν είναι άλλο από τον Λαμίν Γιαμάλ!

Τι συνέβη, όμως, πριν από 17 ολόκληρα χρόνια;

Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram με τον Λιονέλ Μέσι να κάνει μπάνιο τον νυν ποδοσφαιριστή της Μπαρτσελόνα, ως μωρό το 2007.

Η εφημερίδα της Καταλονίας «Sport», η οποία έχει τα δικαιώματα των εικόνων, ανακάλυψε κι άλλες άλλες φωτογραφίες από την ιδιαίτερη εκείνη στιγμή, με την «As» να εξηγεί το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκαν, δημοσιεύοντάς τες επίσης, μιας και ο φωτογράφος εργάζεται για την εφημερίδα της Μαδρίτης και τις έχει στο προσωπικό του αρχείο.

Το 2007, η «Sport» ετοίμασε ένα φιλανθρωπικό ημερολόγιο σε συνεργασία με το Ίδρυμα της Μπαρτσελόνα και τη UNICEF, η οποία ήταν χορηγός των «μπλαουγκράνα» εκείνη την εποχή.

Ήταν η δεύτερη έκδοση του ημερολογίου, το οποίο κάθε μήνα περιλάμβανε μια εικόνα ενός παίκτη της ομάδας με παιδιά.

Μετά από την πρώτη έκδοση που ετοιμάστηκε βιαστικά με τη βοήθεια των οικογενειών των υπαλλήλων της εφημερίδας, το 2007, το ημερολόγιο ετοιμάστηκε με μεγαλύτερη προσοχή, επιλέγοντας παιδιά των οποίων οι εικόνες θα ταίριαζαν περισσότερο με τον τύπο βοήθειας που παρείχε η UNICEF σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε μια κλήρωση στη Ροκαφίνδα, γειτονιά της Ματαρό, μεταξύ των οικογενειών των παιδιών που ήθελαν να συμμετάσχουν.

Οι τυχεροί νικητές ήταν οι γονείς ενός μωρού 5 μηνών που ονομαζόταν Λαμίν Γιαμάλ και οι οποίοι προσκλήθηκαν, με το παιδί μαζί, σε μια φωτογράφιση στο «Καμπ Νου» τον Δεκέμβριο του 2007.

Ήταν η πρώτη φορά που οι γονείς του νυν αστέρα της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας είχαν βρεθεί στο μεγαλοπρεπές στάδιο, χωρίς να γνωρίζουν, φυσικά, τι θα συνέβαινε 16 χρόνια αργότερα.

Το μωρό φωτογραφήθηκε από τον φωτορεπόρτερ της «Sport» μαζί με τον Μέσι (οι παίκτες της Μπάρτσα είχαν επιλεγεί από το τμήμα επικοινωνίας του συλλόγου) έναν 20χρονο Αργεντινό που επίσης δεν είχε ακόμη εξελιχθεί στον παίκτη που θαύμασε και θαυμάζει όλος ο πλανήτης.

Γιατί ο Μέσι εμφανίζεται να κάνει μπάνιο το μωρό; Επειδή ο φωτογράφος είχε κάνει μπάνιο την κόρη του πριν φύγει από το σπίτι και σκέφτηκε ότι θα ήταν ένας καλός τρόπος να τραβήξει μια διαφορετική φωτογραφία.

Η «As» προσθέτει ότι η μητέρα του μικρού Λαμίν βρήκε έναν πολύ ντροπαλό Μέσι, που δεν είχε ποτέ κρατήσει μωρό, αλλά μετά την τοποθέτηση του παιδιού στο νερό, όλα εξελίχθηκαν φυσιολογικά.

?????????? Lionel Messi with Lamine Yamal as a baby back in December 2007, from Spanish newspaper @sport.

It was a photoshoot organised for a charity calendar. pic.twitter.com/C7jCKbYnp7