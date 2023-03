Η Λάτσιο καταδικάζει τα αντισημιτικά συνθήματα των οπαδών της

Η Λάτσιο ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν πάντα «στην πρώτη γραμμή να καταδικάζει δημόσια, να αποτρέπει και να καταστείλει ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε διάκριση, ρατσιστικό ή αντισημιτικό σύνθημα ή ενέργεια».

Η πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας της Ρώμης, Ρουθ Ντουρεγκέλο, δημοσίευσε χθες (20/3) στο Twitter βίντεο με οπαδούς της Λάτσιο να φωνάζουν αντισημιτικά άσματα και μια φωτογραφία ενός ατόμου στις εξέδρες φορώντας μια φανέλα με το όνομα «Hitlerson» με τον αριθμό 88, που χρησιμοποιείται στο νεοναζιστικό κίνημα και σημαίνει «Χάιλ Χίτλερ».

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf