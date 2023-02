Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άκουσε τους οπαδούς της και σταματά τη μουσική πριν τους αγώνες

Δυνατή ένταση και playlist που γέμιζαν το στάδιο μέχρι και λίγες στιγμές πριν από την έναρξη, μετά από τον ύμνο του εθνικού πρωταθλήματος ή της διεθνούς διοργάνωσης, κατά περίπτωση.

Η μουσική, λοιπόν, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας συζήτησης μεταξύ των οπαδών της Γιουνάιτεντ και του συλλόγου του Μάντσεστερ, με τους πρώτους να ζητούν να σταματήσουν να παίζεται οποιοδήποτε τραγούδι 15 λεπτά πριν από την έναρξη για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα του γηπέδου μόνο με τις δικές τους φωνές και συνθήματα.

You asked, we listened.

The music inside Old Trafford will be turned off at 19:45 GMT tonight, 15 minutes before kick-off, so we can hear you in full voice.

??? We'll see you then...#MUFC || #UEL