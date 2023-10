Η μεγάλη βραδιά της 67ης «Χρυσής Μπάλας»

Εκεί όπου στην τελετή με οικοδεσπότη τον Ντιντιέ Ντρογκμπά , εκτός από τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών και γυναικών, θα δοθούν και άλλα βραβεία: το τρόπαιο «Κοπά» (Kopa), που επιβραβεύει τον καλύτερο παίκτη κάτω των 21 ετών, το τρόπαιο «Γιασίν» (Yachin)», που απονέμεται στον καλύτερο τερματοφύλακα, το βραβείο «Socrates», ως φόρος τιμής στον μεγάλο Βραζιλιάνο, ο οποίος απεβίωσε 4 Δεκεμβρίου 2011 και το τρόπαιο «Μίλερ» (Müller) που επιβραβεύει τον καλύτερο σκόρερ.

Μετά την αποκάλυψη των υποψηφίων στις 6 Σεπτεμβρίου, το όνομα του νικητή της «Χρυσής Μπάλας» 2023, που θα διαδεχθεί τον Καρίμ Μπενζεμά, θα γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια της τελετής.

Ο Γάλλος επιθετικός είναι ένας από τους 30 υποψήφιους, στους οποίους βρίσκουμε επίσης τους Λιονέλ Μέσι (Παρί Σεν Ζερμέν/ Ίντερ Μαϊάμι), Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι), Κιλιάν Μπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν) και Κέβιν Ντε Μπρόινε (Μάντσεστερ Σίτι).

Βέβαια μετά τον θρίαμβό τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Λιονέλ Μέσι και η Αϊτάνα Μπονμάτι είναι τα φαβορί να διαδεχθούν τον Καρίμ Μπενζεμά και την Αλέξια Πουτέγιας για τη «Χρυσή Μπάλα», για το πιο διάσημο ατομικό βραβείο στο ποδόσφαιρο, με την προοπτική μιας όγδοης στέψης για τον Αργεντινό, και μια πρώτη φορά για την Ισπανίδα.

Φαβορί για το τρόπαιο «Γιασίν» (Yashin) είναι ο Αργεντινός τερματοφύλακας της Άστον Βίλα Εμιλιάνο Μαρτίνες, πιο γνωστός ως «Ντιμπού», ο οποίος αναμένεται να διαδεχθεί τον Τιμπό Κουρτουά. Βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος του Μουντιάλ στο Κατάρ και οι αποκρούσεις του ήταν απαραίτητες για να γίνει πρωταθλήτρια η Αργεντινή.

